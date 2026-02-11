Ingresar
Imágenes sensibles: grabó en video como su amigo murió al chocar con su moto contra un camión

Un grupo de motociclistas salió a la ruta de paseo. Uno de ellos perdió el control a alta velocidad y se cruzó de carril.

Hoy 19:28
Segundos antes del choque

Un motociclista de 20 años murió el domingo tras chocar de frente contra un tráiler en la carretera CA-5, a la altura de Santa Cruz de Yojoa, en el departamento de Cortés, Honduras

De acuerdo con información preliminar, el accidente ocurrió cuando el motociclista se desplazaba a alta velocidad y, por razones que aún se investigan, perdió el control de la motocicleta e invadió el carril contrario, donde se aproximaba el vehículo pesado. El impacto fue inmediato y provocó la muerte del conductor de la motocicleta en el lugar.

La víctima fue identificada como Jesús Figueroa, originario de la comunidad de Quiragüira, municipio de Masaguara, departamento de Intibucá. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían emitido un informe oficial detallando las circunstancias exactas del hecho.

En redes sociales circularon videos que muestran los momentos previos al accidente, los cuales están siendo analizados por las autoridades como parte del proceso de investigación para esclarecer responsabilidades.

