Villa Balnearia: tras un allanamiento detuvieron a un delincuente y recuperaron elementos robados

Personal de la Comisaría Comunitaria 57 Villa Balnearia llevó a cabo un procedimiento judicial de allanamiento, secuestro y detención, ordenado por el Juez de Control y Garantías Dr. Diego Martín Vittar, en el marco de causas por hurto.

El operativo se realizó en un domicilio ubicado en Las Américas y Pasaje 14, Sector B, donde se secuestraron elementos relacionados a los hechos investigados, entre ellos una pava eléctrica color plateada con inscripción "Las Santas" y su respectiva base, junto a una bandeja de acero inoxidable.

Durante el procedimiento, fue detenido Juárez Ramón Rolando, alias “Negro”, de 18 años, quien quedó a disposición del Fiscal Interviniente, Dr. Emanuel Sabater, tras lo cual se dispuso su alojamiento mientras continúa la investigación.

Los procedimientos fueron realizados por la fuerza policial con el objetivo de resguardar la integridad de los bienes afectados y avanzar en la investigación de los hechos denunciados.