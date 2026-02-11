Ingresar
La Policía localizo una motocicleta con pedido de secuestro por robo

El rodado se encontraba radicado en la provincia de Buenos Aires y registraba pedido de secuestro vigente desde el 1 de julio de 2022.

Hoy 20:07

Durante un recorrido preventivo en el barrio Centro, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 35 identificaron a un hombre que circulaba en una motocicleta sin dominio, la cual registraba pedido de secuestro vigente por una causa de robo en la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal policial que se encontraba realizando tareas de prevención en inmediaciones de calle 9 de Julio y calle Libertad, en el barrio Centro de la ciudad de Fernández, cuando procedieron a identificar a un masculino que se hallaba a bordo de una motocicleta KTM Duke 200 cc, la cual se encontraba estacionada y carecía de dominio colocado.

Al ser requerido por la documentación del rodado, el individuo manifestó no poseerla, por lo que los uniformados procedieron a verificar la numeración de motor y chasis, datos que fueron consultados ante la División Planta Verificadora.

Como resultado de la consulta, se estableció que el rodado se encontraba radicado en la provincia de Buenos Aires y registraba pedido de secuestro vigente desde el 1 de julio de 2022, en el contexto  de una causa por robo, con intervención judicial en la ciudad de Hurlingham.

Ante esta situación, se dispuso el traslado del masculino, de 34 años, a la dependencia policial para labrar las actas administrativas correspndientes , mientras que la motocicleta quedó secuestrada de manera preventiva.

El procedimiento fue puesto en conocimiento del fiscal de turno por Delitos Comunes.

