Murió el actor James Van Der Beek, estrella de ‘Dawson’s Creek’

Luchaba contra un cáncer agresivo. El célebre actor falleció a los 48 años. Van Der Beek había estado activo en redes sociales hasta el mes pasado.

Hoy 20:49

James Van Der Beek, estrella estadounidense muy querida por su recordado trabajo en Dawson’s Creek, murió este miércoles 11 de febrero a los 48 años. La noticia fue informada primero por TMZ, tomando como referencia a fuentes del Departamento Forense del condado de Travis. Poco después, la familia ratificó el deceso del actor.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Ese momento llegará. Por ahora, pedimos privacidad y tranquilidad mientras lloramos la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, publicaron los deudos en el perfil de Instagram de Van Der Beek.

Por ahora, no se brindaron detalles adicionales sobre la causa de muerte; sin embargo, el actor había estado luchando contra el cáncer desde hace más de dos años.

¿Qué pasó con la salud de James Van Der Beek?

Van Der Beek fue diagnosticado con cáncer colorrectal en agosto de 2023, luego de someterse a una colonoscopía de rutina. Sin embargo, recién hizo pública su enfermedad en noviembre de 2024, cuando decidió compartir su experiencia en una entrevista exclusiva con PEOPLE. En ese momento, explicó que se trataba de un cáncer en estadio 3 y que estaba enfocado en su tratamiento y en sus seres queridos.

Te recomendamos: James Van Der Beek subasta objetos de Dawson’s Creek para pagar su tratamiento contra el cáncer

“He estado lidiando en privado con este diagnóstico y he estado tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia”, dijo entonces. A pesar de que era una mala noticia, el protagonista de Varsity Blues transmitía un mensaje de esperanza: “Hay razones para el optimismo y me siento bien”.

En ese mismo reportaje, relató cómo detectó los primeros síntomas y la sorpresa que sintió al escuchar el veredicto de los médicos.

“Parecía ser solo un cambio en los hábitos intestinales. Pensé: probablemente necesito cambiar un poco mi dieta”, recordó. Sin embargo, la realidad fue otra cuando le entregaron sus resultados de colonoscopía: “Mientras salía de la anestesia, el gastroenterólogo me dijo —con su forma más agradable de dar noticias—: es cáncer”.

Pese a las dolencias, el actor continuó trabajando y mantuvo presencia pública en la medida de lo posible. En 2025, también organizó ventas de camisetas de Varsity Blues para financiar su tratamiento y el de otros pacientes en necesidad.

En diciembre del año pasado, James dio su última entrevista televisiva en Today, donde aseguró sentirse “mucho, mucho mejor que hace un par de meses” y comentó que el tratamiento lo había obligado a desarrollar “paciencia, disciplina y fortaleza”.

Meses antes, en septiembre, había tenido que ausentarse de un esperado reencuentro del elenco de Dawson’s Creek por problemas de salud. Aunque no pudo asistir en persona, apareció mediante un mensaje grabado para los fanáticos. Su esposa, Kimberly, y sus seis hijos asistieron al evento en su lugar.

Entre sus trabajos más recientes se cuentan su participación en la serie Overcompensating y su anuncio como parte del elenco de Elle, la precuela de Legalmente rubia, cuyo estreno estaba previsto para este año.

Van Der Beek había estado activo en redes sociales hasta el mes pasado. Su última publicación fue un saludo de cumpleaños el 25 de enero para su hija Annabel y su padre Jim.

Su legado en cine y televisión

James Van Der Beek comenzó su carrera actoral en el teatro mientras aún estaba en la secundaria, con presentaciones off-Broadway y en producciones escolares. Su gran salto llegó en 1997, cuando fue elegido para protagonizar Dawson’s Creek, una serie creada por Kevin Williamson que impactó a toda una generación.

Durante seis temporadas, entre 1998 y 2003, interpretó a Dawson Leery, un adolescente cinéfilo y sensible que se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión juvenil de finales de los noventa. La serie, emitida por The WB, también lanzó a la fama a Katie Holmes, Joshua Jackson y Michelle Williams.

Paralelamente al éxito televisivo, Van Der Beek sumó trayectoria en el cine con películas como Varsity Blues (1999), por el que ganó un MTV Movie Award, The Rules of Attraction y Scary Movie. También se destacó en comedia interpretándose a sí mismo de forma satírica en Don’t Trust the B—- in Apt. 23.

En años posteriores participó en series como Criminal Minds, How I Met Your Mother, One Tree Hill, Pose, CSI: Cyber y puso voz a un personaje recurrente en la serie animada Vampirina. Además, formó parte de Dancing With the Stars y compitió en The Masked Singer en 2025.

En el plano personal, James Van Der Beek estuvo casado primero con la actriz Heather McComb, de quien se divorció en 2010. Ese mismo año contrajo matrimonio con Kimberly Brook, con quien formó una familia numerosa. Juntos tuvieron seis hijos: Olivia, Annabel, Emilia, Gwendolyn, Joshua y Jeremiah.