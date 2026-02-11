El partido del morbo en la Copa Argentina: ganó Central y jugará con Estudiantes

El Canalla venció 2-0 a Sportivo Belgrano y se cruzará con el Pincha en 16vos. de final con la polémica del pasillo-gate todavía en el aire.

Hoy 22:50

Otra vez, el partido del morbo se hace presente. Ahora en la Copa Argentina, porque con la victoria 2-0 de Rosario Central ante Sportivo Belgrano, el Canalla se enfrentará en los 16vos. de final con Estudiantes, que ya dejó en el camino a Ituzaingó.

Y claro, toda la polémica que rodeó a ambos equipos en el final del 2025 todavía está fresca. Porque el título de liga para Central todavía se encuentra latente y, aún más, el pasillo de espaldas de Estudiantes en forma de protesta y todo lo que generó, yendo desde las sanciones a los jugadores del Pincha que luego fueron eliminadas por la amnistía de principios de año, hasta los polémicos likes de Ángel Di María a publicaciones que apuntaban contra la actitud del conjunto platense.

A su vez, el partido toma una dosis de picante a nivel dirigencial, más teniendo en cuenta los dardos que se tiraron mutuamente Juan Sebastián Verón y Gonzalo Belloso. El presidente de Estudiantes apuntó en su momento contra la AFA y el Canalla indicando que la decisión de darle el título a Central no había sido consensuada y fue el principal impulsor del famoso pasillo de espaldas que le valió una sanción por seis meses, luego levantada por el TAS.

Ante todo esto, Belloso no se quedó callado y, a fines del año pasado, defendió el título de campeón de liga y se refirió a su par de Estudiantes: "Hay que acostumbrarse cuando uno quiere estar arriba a este tipo de ataques. Tenemos que estar acostumbrados a que rompimos el statu quo. Estando ahí donde están los grandes, donde Central merece estar, vamos a generar enemigos y molestias. Nosotros, estamos felices y sumamente comprometidos con seguir siendo molestos en nuestro último año de gestión", dijo en conferencia de prensa.

Pero claro, además de todo eso hubo un partido de fútbol, que terminó con Estudiantes imponiéndose en Arroyito por 1-0, lo que lo llevó a revitalizarse -luego de clasificar a los playoffs del Clausura por la ventana- hasta terminar consagrándose en Santiago del Estero.

Ahora, Rosario Central irá por la revancha, porque si algo quedó claro es que la relación entre ambos clubes se rompió desde aquella manifestación. Por eso el equipo que ahora dirige Miguel Almirón buscará el triunfo, no sólo para avanzar en el torneo, sino también para sacarse esa espina clavada que significó la caída ante un Pincha que le tocó el orgullo.

La atención, en las hinchadas de ambos equipos

Pero hay más. Porque a diferencia del partido del Clausura, esta vez estarán presentes las dos hinchadas. Si bien no se sabe cuándo ni dónde se jugará el partido, es un hecho que será en cancha neutral, por lo que el morbo estará también en las tribunas: ¿Cómo recibirán los hinchas de Central a Estudiantes? ¿Apuntarán contra Verón? ¿Qué trato le darán los fanáticos del Pincha a Di María?

Estas son todas preguntas que quedarán en el aire, pero de lo que sí no hay dudas es que este partido ya empieza a jugarse y el morbo, como suele suceder, ya empieza a acaparar todas las miradas para un partido que será mucho más que un simple encuentro de 16vos. de final.