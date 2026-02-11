Reforma laboral: al menos 37 detenidos tras los disturbios en el Congreso

Un efectivo policial sufrió traumatismo de cráneo y perdió el conocimiento tras ser agredido por manifestantes.

Hoy 23:06

Este miércoles hubo un total de 37 detenidos tras los incidentes durante la marcha por la reforma laboral. Unos 17 fueron atrapados por la Policía Federal, mientras que los 20 restantes fueron aprehendidos por la Policía de la Ciudad. Además, alrededor de 40 demorados.

La Unidad de Flagrancia Este recibió a los detenidos y la fiscal Malena Mercuriari convalidó el procedimiento. Además, el impacto de una maceta lanzada desde un edificio en la intersección de Solís y Alsina provocó que un agente policial sufriera un traumatismo de cráneo y perdiera el conocimiento, motivo por el cual fue derivado al Hospital Italiano.

Otros dos integrantes de la fuerza presentaron lesiones en las piernas ocasionadas por objetos arrojados durante los disturbios por los manifestantes.