"Histórico": la reacción del presidente Javier Milei tras la media sanción de la reforma laboral

El presidente Javier Milei se expresó en redes sociales luego de que el Senado obtuviera la media sanción de la reforma laboral.

Hoy 01:40

Tras una sesión maratónica, el Gobierno obtuvo la media sanción de la reforma laboral en el Senado.

La reacción del presidente fue la siguiente:

"Histórico. VLLC", escribió en su cuenta de X.

