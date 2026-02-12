Ingresar
"El primer paso...": así reaccionó Manuel Adorni a la media sanción de la reforma laboral

El jefe de gabinete de ministros, celebró la votación a través de su perfil en X.

Hoy 03:00
Adorni en el Congreso

Minutos después de que el Senado aprobara en media sanción la reforma laboral, Manuel Adorni, jefe de gabinete de ministros, celebró la votación a través de su perfil en X (@madorni). 

Adorni describió la decisión del Senado como un hecho "histórico". "El primer paso hacia un cambio histórico. Dios bendiga a la República Argentina", escribió a través de su perfil. 

