Intentaron abusar de una mujer durante un violento robo en Jujuy: su hermano evitó el ataque

La víctima fue maniatada por delincuentes que ingresaron a su casa. El asalto fue interrumpido cuando un familiar llegó al lugar y logró reducir a uno de los agresores.

Hoy 07:25

Un mujer fue víctima de un violento robo en la localidad de Libertador General San Martín en la provincia de Jujuy. Los delincuentes la maniataron, golpearon e intentaron abusar sexualmente de ella. Hay dos sospechosos dedtenidos.

El episodio se produjo en horas de la tarde del último domingo, cuando la mujer fue abordada dentro de su domicilio por los dos asaltantes.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local TodoJujuy, los sujetos lograron ingresar a la propiedad y procedieron a atarla para evitar cualquier intento de resistencia. En ese contexto, los agresores sustrajeron diversos objetos de valor, entre ellos un televisor, un parlante, un teléfono celular y dinero en efectivo.

La situación se tornó aún más grave cuando, según relató la víctima, uno de los delincuentes habría intentado cometer un abuso sexual durante el desarrollo del robo.

Un giro inesperado en el caso se produjo cuando el hermano de la víctima llegó a la vivienda en medio del asalto. Al advertir la situación, logró enfrentarse a los delincuentes y retuvo a uno de ellos hasta la llegada de la Policía. El otro implicado consiguió huir del lugar, aunque la fuerza de seguridad local montó un operativo que permitió localizarlo y detenerlo horas después.

La denuncia presentada por la mujer detalló el modo en que los agresores irrumpieron en la vivienda y la maniataron para facilitar el robo. Además, la víctima aportó la información clave sobre el intento de abuso, que quedó registrada en la causa penal y será investigada por la fiscalía interviniente.

De esta manera, se puso en marcha una investigación a cargo de la Brigada de Investigaciones.

Las actuaciones policiales incluyeron el secuestro de parte de los elementos robados, así como el relevamiento de huellas y registros fílmicos de la zona que podrían aportar información adicional sobre el desplazamiento de los sospechosos antes y después del hecho. La víctima fue contenida por personal especializado y recibió atención médica y psicológica tras el episodio.

La Brigada de Investigaciones trabaja para reconstruir la secuencia delictiva y recolectar pruebas que respalden la acusación. Las autoridades informaron que los dos detenidos permanecen a disposición de la Justicia y que en las próximas horas se esperan nuevas medidas judiciales, entre ellas peritajes y declaraciones testimoniales de la víctima y su entorno inmediato.

La investigación continuará bajo la supervisión de la Fiscalía competente, que determinará el grado de responsabilidad de los detenidos y analizará si existen antecedentes penales previos. La hipótesis principal apunta a que los asaltantes actuaron con conocimiento previo de los movimientos de la mujer, aunque no se descarta ninguna línea de investigación.

Hasta el momento, la Policía no confirmó la recuperación total de los bienes sustraídos ni el monto exacto del dinero robado. El caso sigue abierto y se aguardan nuevas diligencias que permitan esclarecer completamente lo ocurrido y brindar respuestas a la comunidad de esa localidad jujeña.