Tras una alerta internacional, cayó en La Banda un camionero acusado de distribuir material de abuso sexual infantil

La investigación se inició a partir de un reporte generado en Estados Unidos y, tras varios meses de análisis técnico y cooperación internacional, derivó en un allanamiento en el barrio San Carlos. Durante el procedimiento secuestraron dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes informáticos.

Hoy 07:30

Un camionero de 55 años fue detenido ayer por la mañana en el barrio San Carlos de la ciudad de La Banda, acusado de presunta tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.

El procedimiento se concretó alrededor de las 7.30, cuando personal del Departamento de Trata de Personas y Delitos Conexos irrumpió en una vivienda tras una orden de allanamiento solicitada por la fiscal coordinadora de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual Banda, Dra. María Alicia Falcione, y autorizada por la jueza de Control y Garantías, Dra. Roxana Menini.

Según fuentes judiciales, la causa se originó a partir de un reporte generado en Estados Unidos, donde sistemas especializados detectaron la circulación de archivos con contenido de abuso sexual infantil. Tras un trabajo de análisis técnico y cooperación internacional mediante la red I-24/7 NETMEC, se determinó que la conexión involucrada provenía de la Argentina y, posteriormente, de La Banda.

Con los datos obtenidos, los investigadores lograron identificar al sospechoso, de apellido De Marco, y el domicilio desde donde presuntamente se distribuía el material.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa, que serán sometidos a peritajes informáticos. La investigación se encuentra bajo estricta reserva debido a la sensibilidad de los hechos y a la necesidad de resguardar posibles víctimas.

La causa está tipificada bajo el artículo 128 del Código Penal Argentino, que sanciona la tenencia, distribución y eventual producción de material de abuso sexual infantil, con penas que se agravan cuando existe difusión o comercialización.

Fuentes judiciales indicaron que el procedimiento forma parte de la denominada “Operación Silencio Cero”, orientada a desarticular redes de circulación de este tipo de material y reforzar los mecanismos de prevención en entornos digitales.

Las tareas investigativas continúan con el análisis forense de la evidencia secuestrada y la posible identificación de otras personas vinculadas.