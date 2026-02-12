El impactante video del asalto a la “abuela influencer”: tres adolescentes la atacaron

El robo fue organizado desde una cárcel bonaerense por uno de los cabecillas de la denominada “Banda del Millón”.

El violento robo sufrido por Mónica Mancini, la denominada “abuela influencer”, ocurrido la madrugada del 9 de enero pasado en su casa de Martínez, en San Isidro, y ejecutado por la temible banda del Millón, fue filmado por una cámara de seguridad instalada en la habitación de la víctima.

Los ladrones, irrumpieron en la habitación de Mancini, de 82 años, a las 3.57. Fueron dos los delincuentes que ingresaron a donde descansaba la mujer. Un tercer ladrón se quedó en otro sector de la casa.

“Me amenazaban con arrojarme agua caliente si no decía la verdad, recuerdo que decían entre ellos ‘vamos a buscar agua caliente sino dice nada’, también el sujeto dos me decía ‘esto es una zona liberada señora’. Durante todo ese tiempo yo escuchaba que también había otro sujeto en la planta de arriba, es decir, un tercer sujeto con el que se comunicaban”, dijo la víctima cuando declaró como testigo.

La investigación del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, y de detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) San Isidro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, conducida por el comisario mayor Diego Godoy, determinó que los delincuentes que protagonizaron el robo eran menores de edad. Fueron identificados y están prófugos.

Además, la pesquisa evidenció que el atraco estuvo planificado y dirigido desde cárceles bonaerenses, donde estaban alojados dos integrantes de la banda del Millón, organización criminal conocida por protagonizar violentos atracos donde golpea salvajemente y hasta tortura a sus víctimas y a la que le adjudican dos homicidios: uno ocurrido en marzo de 2024 y otro en octubre pasado.

“Callate porque te matamos”, fue una de las intimidatorias frases que gritaban los delincuentes, según la filmación.

La pesadilla para Moni, como se conoce a la influencer que tiene 212.000 seguidores en su perfil de Instagram, duró casi tres horas. Terminó a las 5.30, cuando los ladrones se dieron a la fuga, después de atar de pies y manos a Mancini.

“Es muy difícil comprometerse con ‘el que las hace las paga’ si por más que los agarremos y encerremos van a seguir operando desde la cárcel. Es ridículo que desde la cárcel personas que están vinculadas con delitos como estos sigan marcando casas y comandando robos”, dijo el intendente de San Isidro, Ramón Lanús.

Ayer, por orden del juez de Garantías de San Isidro Esteban Rossignoli, a pedido del fiscal Ferrari, se hicieron allanamientos en la cárcel de Melchor Romero y en la Unidad 9 de La Plata, ambas dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

“Durante el robo, los delincuentes le exigieron a la víctima dinero y joyas. En todo momento fueron guiados por uno de los líderes de la banda que estaba detenido en una cárcel bonaerense. La comunicación fue por medio de una videollamada”, sostuvo una fuente del caso.

Los delincuentes se hicieron de un botín compuesto por euros, un collar dorado, un teléfono celular y documentación.

Como Mancini, ante las exigencias de los ladrones le respondió que no tenía oro, uno de los ladrones gritó: “Vamos a buscar agua caliente”.

Pero la influencer no solo fue amenazada con ser quemada con agua caliente, también le dijeron que la iban a secuestrar y matar. Fueron muy agresivos, indicaron las fuentes consultadas.

“Como la víctima no tenía mucho dinero en su casa, los ladrones, bajo amenaza de muerte, obligaron a Mancini a entregarles sus claves de homebanking e hicieron transferencias hacia cuentas de billeteras virtuales de otros integrantes de la banda alojados en cárceles bonaerenses”, dijeron fuentes del caso.