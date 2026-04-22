Secuestran una moto con el número de motor limado en un control vehicular

El rodado fue detectado durante un operativo de rutina en Sumampa. El conductor circulaba sin documentación y con múltiples irregularidades.

Hoy 19:59

Personal de la Comisaría Comunitaria N.º 33 llevó a cabo el secuestro preventivo de una motocicleta en la ciudad de Sumampa, tras detectar anomalías en su identificación durante un control vehicular.

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El procedimiento se realizó ayer al mediodía sobre avenida Omar Hilario Gorosito, donde los efectivos interceptaron a un joven de 26 años que circulaba en una motocicleta Honda Wave sin casco, sin espejos retrovisores y sin chapa patente.

Al ser consultado, el conductor manifestó no contar con la documentación del rodado. Ante esta situación, los uniformados realizaron una inspección más detallada y constataron que el número de motor se encontraba limado, una maniobra que suele utilizarse para ocultar el origen ilícito del vehículo o de sus partes.

De inmediato, se dio intervención a la fiscal de turno, quien dispuso el secuestro del motovehículo para una verificación técnica más exhaustiva y ordenó el inicio de actuaciones sumariales para determinar su procedencia y establecer si hubo delito.