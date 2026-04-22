Clima en Santiago del Estero para este miércoles 22 de abril de 2026: jornada fresca, nublada y con probabilidad de lluvias hacia la noche

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 20°C y una mínima de 14°C. Se espera cielo mayormente nublado durante el día y posibles lluvias aisladas por la noche, con alta humedad.

Hoy 01:41

El clima en Santiago del Estero para este miércoles 22 de abril de 2026 se presentará con condiciones típicas de otoño, marcado por temperaturas moderadas, abundante nubosidad y la posibilidad de precipitaciones hacia el cierre de la jornada.

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De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 14 grados, mientras que la máxima alcanzará los 20°C, manteniendo un ambiente fresco durante gran parte del día.

En cuanto al estado del cielo, se prevé que permanezca mayormente nublado durante la jornada, lo que limitará la presencia del sol y reforzará la sensación térmica otoñal. Hacia la noche, el organismo no descarta la aparición de lluvias aisladas, por lo que se recomienda estar atentos a eventuales cambios en las condiciones.

Otro dato relevante será la humedad, que rondará el 90%, generando un ambiente cargado y con mayor sensación de pesadez. Este nivel elevado es habitual en jornadas con nubosidad persistente y probabilidad de precipitaciones.

En este contexto, se aconseja a los santiagueños salir con abrigo liviano y prever paraguas o piloto, especialmente para las últimas horas del día.