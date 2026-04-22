Rocío Robles reveló cuándo empezó su romance con Adrián Suar: “Todo comenzó...”

La conductora sorprendió al contar que su historia con el productor es anterior a lo que se conocía públicamente. En una charla distendida, repasó el primer contacto, una curiosa predicción y cómo nació el vínculo.

Hoy 02:07

Aunque Rocío Robles blanqueó su relación con Adrián Suar hace aproximadamente un año, la historia de amor entre ambos comenzó bastante antes. Así lo reveló la propia conductora en una entrevista con Ángel de Brito en LAM, donde compartió detalles inéditos del inicio del vínculo.

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Durante la charla, Robles repasó su recorrido profesional y recordó que su paso por ShowMatch fue clave para dar el salto al periodismo deportivo, ámbito en el que hoy se desempeña en ESPN. También mencionó su experiencia viviendo en México, donde estudió actuación antes de decidir regresar a Buenos Aires.

En ese contexto, la conductora sorprendió con una anécdota particular: una predicción de una tarotista que, según contó, anticipó su relación. “Me dijo que iba a aparecer alguien más grande, rubio y que trabajaba en televisión”, recordó entre risas, admitiendo que en ese momento no le dio importancia.

El giro en la historia llegó ya instalada nuevamente en el país. Según relató, el primer contacto con Suar fue a través de Instagram, cuando el productor le escribió tras verla en televisión. “Me puso: ‘Qué bien estás en el programa’”, contó. Aunque dudó de sus intenciones, aceptó una invitación al teatro que marcaría el inicio del vínculo.

Robles asistió a ver la obra “Felicidades”, acompañada por un amigo, y allí se produjo el primer encuentro cara a cara. “Fui al teatro y ahí empezó todo”, afirmó, al tiempo que reveló que ese episodio ocurrió hace “unos dos años”.

Con el paso del tiempo, la relación fue creciendo hasta formalizarse. Según relató, el momento clave llegó al cumplirse el primer año juntos, cuando Suar le propuso ser su novia. “Estoy muy enamorada”, confesó la conductora, dejando en claro que atraviesa un gran presente personal.