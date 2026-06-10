Le robaron una cámara y un lente tras cubrir un partido de fútbol y pide ayuda para recuperarlos

El hecho tuvo como víctima a un joven fotógrafo de Forres, quien advirtió la faltante de parte de su equipo cuando regresaba a su casa. Solicita colaboración de la comunidad para localizar los elementos sustraídos.

Hoy 00:52

El fotógrafo forrense Guillermo Fiad atraviesa momentos de angustia luego de sufrir el robo de parte de su equipo de trabajo, un hecho que ocurrió días atrás tras regresar de la cobertura de un partido de fútbol.

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Según relató el propio Fiad a Diario Panorama, el episodio se produjo luego de haber realizado una cobertura deportiva en la ciudad de Frías. Como es habitual, al finalizar el encuentro emprendió el regreso a Forres a bordo de una combi junto a integrantes del equipo al que había prestado servicio.

Durante el viaje llevaba consigo una mochila donde guarda habitualmente sus herramientas de trabajo. Sin embargo, al llegar a destino advirtió que la mochila estaba más liviana de lo normal. Al revisarla, descubrió que faltaban una cámara fotográfica y un lente.

Los elementos sustraídos son una cámara Nikon D7500 y un lente 18-140 milímetros, equipos de importante valor económico y fundamentales para el desarrollo de su actividad profesional.

A través de sus redes sociales, el joven expresó su tristeza por lo sucedido y solicitó colaboración para intentar recuperar sus pertenencias.

“Los que me conocen saben el profundo respeto que tengo por este laburo y lo feliz que soy con una cámara en las manos. Siempre lo digo: es mi cable a tierra. Cuando logro combinar esta pasión con el fútbol, me siento verdaderamente realizado”, escribió.

En el mismo mensaje, agregó: “Lamentablemente, el fin de semana pasado me tocó vivir una situación horrible. Fui a Frías a cubrir un partido y, al regresar en la combi que compartía con los mismos jugadores del equipo al que le presté servicio, en un descuido me sacaron la cámara de la mochila. Jamás imaginé que me podía pasar algo así, y menos en ese contexto”.

Fiad también pidió a la comunidad estar atenta ante posibles intentos de venta del equipo robado. “Les pido a todos que, si ven publicaciones de venta sospechosas o si les ofrecen este equipo en la zona o por redes sociales, me avisen por favor. Cualquier dato me sirve un montón”, señaló.

Quienes puedan aportar información sobre el paradero de la cámara Nikon 7500 o del lente 18-140 mm pueden comunicarse directamente con el fotógrafo al número 3854-08-8020.