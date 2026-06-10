Rescate exitoso de un niño en Tucumán destaca la labor policial

Un operativo policial en Tucumán permitió el exitoso rescate de un niño extraviado, gracias al compromiso y profesionalismo de los efectivos del Sistema de Emergencia 911.

Hoy 01:26

El pasado lunes, el subcomisario José Díaz, jefe de la División Cabinas de Vigilancia, se reunió con la madre de un niño que había sido localizado tras un exhaustivo operativo en el barrio Presidente Perón. Este suceso resalta el eficaz accionar del personal policial durante la búsqueda del menor.

La madre del niño expresó su profundo agradecimiento hacia los efectivos, quienes demostraron un notable compromiso y vocación de servicio. “La labor del Sistema de Emergencia 911 fue crucial para rescatar a este menor y llevarlo a un centro de salud”, afirmó.

El subcomisario Díaz explicó que el sargento Lizárraga fue el primer efectivo en recibir la alerta sobre el extravío del niño. Este se encontraba realizando funciones de vigilancia en un puesto policial cuando recibió la solicitud de ayuda de una vecina, lo que activó el procedimiento de búsqueda.

“Inmediatamente avisé a mi base para que se transmitiera la novedad a los compañeros de las cabinas cercanas y comenzamos la búsqueda”, relató el sargento Lizárraga, quien encontró al menor a los 20 minutos de recibir el aviso, en el interior del Canal Sur.

El sargento Lizárraga manifestó su satisfacción por haber podido salvar la vida del niño y destacó la importancia de actuar con rapidez en situaciones críticas. “Fue una situación complicada y gracias a Dios logramos rescatarlo”, añadió.

Asimismo, resaltó la necesidad de transmitir la experiencia adquirida a los nuevos integrantes de la fuerza, quienes están en constante capacitación para mejorar su desempeño.

Mariana, madre del niño, compartió su experiencia, subrayando el desespero que vivió al perder a su hijo, quien tiene autismo y es no verbal. “Agradezco a la policía por su rápida respuesta y a los vecinos que también ayudaron”, expresó, reconociendo la vocación de servicio de los efectivos involucrados.