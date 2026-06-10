Cuatro cuidacoches detenidos tras enfrentamiento en Sáenz Peña

Un violento enfrentamiento entre cuidacoches en Sáenz Peña resultó en la detención de cuatro individuos por alteración del orden público.

Hoy 03:11

Cerca del mediodía de este martes, un hombre de 31 años, identificado como Ricardo Raúl Ramos, ingresó al Hospital 4 de Junio de la Ciudad Termal con diversas lesiones corporales.

El individuo denunció que su motocicleta había sido robada por un grupo de cuidacoches en la intersección de las calles 1 y 14, lo que llevó a un despliegue policial en el microcentro de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Sin embargo, las cámaras de videovigilancia revelaron que la situación era muy distinta. Las imágenes mostraron un caótico enfrentamiento físico entre diferentes grupos de cuidacoches, desmintiendo la denuncia inicial.

Ante esta situación, el Departamento 911 activó un operativo de cerrojo en la zona, desplegando recursos de la División C.O.M. y la División Infantería, junto con el apoyo de la Comisaría Primera.

Al intentar identificar a los sospechosos, los cuidacoches comenzaron a generar nuevos desórdenes, insultando a las autoridades e impidiendo el avance del procedimiento policial.

Finalmente, cuatro individuos fueron demorados, identificados como Marcos Alejandro Larrea (19), Miguel Eduardo Petkoff (19), Javier Aníbal Aredes (23) y un menor de 16 años, todos con domicilio en el barrio Ginés Benítez.

Los arrestados fueron trasladados a la división de Sanidad Policial para ser examinados y luego quedaron a disposición de las autoridades bajo la carátula de Supuesta Infracción a la Ley Provincial N.º 850-J.