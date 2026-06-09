Candidatos de La Libertad Avanza presentaron sus propuestas para Añatuya, Termas y La Banda

Referentes del espacio libertario que competirán en las elecciones municipales del 25 de agosto expusieron en Noticiero 7 sus principales proyectos para cada ciudad. Infraestructura, empleo municipal, apoyo a emprendedores y modernización del Estado fueron algunos de los ejes planteados.

Hoy 22:19

En el marco de la campaña para las elecciones municipales previstas para el próximo 25 de agosto, candidatos de La Libertad Avanza presentaron en Noticiero 7 algunas de las propuestas con las que buscarán llegar a las intendencias de Añatuya, Termas de Río Hondo y La Banda.

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La primera en exponer sus ideas fue María Eugenia Copede, candidata a intendente de Añatuya, quien aseguró que sus principales objetivos estarán orientados a resolver problemas estructurales de la ciudad. “Mis propuestas tienen que ver con el mejoramiento de las calles y con trabajar sobre el sistema de bombeo porque nosotros tenemos una problemática de napas en Añatuya”, explicó.

La dirigente señaló que uno de sus proyectos contempla un plan de pavimentación y obras vinculadas al escurrimiento del agua, además de iniciativas destinadas a fortalecer la economía local. En ese sentido, sostuvo que buscará mejorar la situación salarial de los trabajadores municipales y promover herramientas de financiamiento para emprendedores. “Algo innovador tiene que ver con el Banco Municipal de Emprendedores para impulsar economías locales y brindar seguridad jurídica a quienes quieran invertir y desarrollar sus proyectos”, afirmó.

Por su parte, la candidata de Termas de Río Hondo, María José Ceres, destacó que su espacio viene trabajando desde hace varios años junto a vecinos de la ciudad y aseguró que gran parte de sus propuestas surgieron del contacto directo con distintos sectores de la comunidad.

“Atrás mío hay un equipo grande de trabajo que viene caminando las calles de Termas hace tres años y de ese diálogo con los vecinos surge esta responsabilidad de encarar este proyecto”, manifestó.

Entre los principales ejes de su plataforma mencionó medidas vinculadas a la inversión privada, el apoyo a comerciantes y emprendedores, y una actualización de las herramientas institucionales del municipio. También planteó la necesidad de generar más oportunidades para los jóvenes. “Necesitamos llevar a los jóvenes ofertas de carreras que tengan salida laboral para que no se tengan que ir de su ciudad”, señaló.

En tanto, el candidato de La Banda, Miguel Ángel Torres, explicó que decidió asumir el desafío político por su compromiso con la ciudad y remarcó que una de sus prioridades será la situación de los empleados municipales.

“Primero es tratar de dignificar al empleado municipal”, sostuvo el dirigente, quien además aseguró que buscará mejorar las condiciones laborales y salariales del personal comunal. Según indicó, una recuperación del poder adquisitivo también tendría impacto en la actividad económica local al fortalecer el consumo dentro de la ciudad.

Durante la entrevista, Torres también hizo referencia a la necesidad de avanzar en obras de infraestructura y servicios urbanos. “Aumentándole el sueldo al empleado municipal, ese empleado lo va a gastar en el comerciante bandeño y va a ser una rueda que beneficie a toda la ciudad”, expresó.

Las declaraciones formaron parte de una presentación de candidatos de La Libertad Avanza en la provincia, espacio que busca consolidar su presencia en distintos municipios santiagueños de cara a los comicios comunales de agosto, donde se elegirán intendentes, concejales y otras autoridades locales según la normativa vigente en cada ciudad.