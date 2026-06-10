Accidente de policías en ruta 11 deja varios heridos en Videla

Un grave accidente de tránsito se produjo en la Ruta Nacional 11, cerca de Videla, dejando a tres policías heridos, uno de ellos en estado crítico.

Hoy 04:14

El accidente de tránsito tuvo lugar este martes al mediodía en la Ruta Nacional 11, específicamente en el kilómetro 544, cerca de la localidad de Videla, en el departamento San Justo.

El incidente involucró a un automóvil Chevrolet Onix rojo y un camión Mercedes Benz 1633 con acoplado, cargado de cereal, lo que resultó en lesiones para tres efectivos de la Unidad Regional IX.

Los policías, identificados como José María Villa, conductor del vehículo, junto a Andrés Locatelli y César Zampar, regresaban de una capacitación en el Instituto de Seguridad Pública (ISEP) en Recreo.

El fuerte impacto provocó que el conductor del automóvil sufriera politraumatismos severos, necessitando su traslado urgente al Hospital José María Cullen en la ciudad de Santa Fe.

Los otros dos subcomisarios también presentaron lesiones y fueron atendidos en el Samco de San Justo.

Fuentes del operativo informaron que uno de los ocupantes del automóvil quedó atrapado, requiriendo un rescate por parte de los equipos de emergencia antes de su traslado.

El conductor del camión, Carlos Alberto Escobar, no sufrió heridas durante el accidente, y el tránsito en la zona estuvo interrumpido mientras se realizaban las investigaciones pertinentes.