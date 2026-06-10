El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 10 de junio: se espera una jornada fresca y con probabilidad de chaparrones hacia la noche

El día comenzará con temperaturas bajas y cielo nublado. Hacia la tarde se espera un leve ascenso térmico, mientras que por la noche podrían registrarse chaparrones aislados.

Hoy 01:47

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este miércoles 10 de junio se presentará con condiciones estables durante gran parte de la jornada en Santiago del Estero, aunque hacia la noche aumentarán las probabilidades de precipitaciones.

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La temperatura mínima prevista es de 12°C, mientras que la máxima alcanzará los 20°C. Durante la madrugada y la mañana el cielo permanecerá nublado y las probabilidades de lluvia serán prácticamente nulas. Sin embargo, hacia la noche podrían registrarse chaparrones aislados, con chances de precipitación de entre el 10 y el 40%.

En cuanto al viento, se espera que sople del sector noreste durante gran parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora. Por la noche rotará al sector sudeste, manteniendo una intensidad similar.

Para el jueves, el organismo anticipa una jornada aún más fresca, con una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 18°C. El cielo se presentaría mayormente nublado y las condiciones continuarían siendo típicas de esta etapa del otoño santiagueño.