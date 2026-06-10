Fiscales solicitan avanzar en causas contra exjuez Parisi y Gringo Palavecino

Las Unidades Fiscales de Orán han solicitado un pronto despacho para avanzar en dos procesos judiciales, incluyendo uno contra el ex juez Claudio Parisi.

Hoy 01:27

Las Unidades Fiscales que operan en el distrito de Orán han presentado solicitudes de pronto despacho para acelerar el avance de dos procesos judiciales, uno de los cuales involucra al ex juez Claudio Parisi.

Uno de los casos en cuestión es la causa relacionada con Abra del Sol, en la que se encuentra implicado el conocido delincuente Gringo Palavecino. Este caso se refiere a un violento robo perpetrado en diciembre de 2022, donde un grupo de delincuentes, con el rostro cubierto y armados, asaltó las instalaciones de la empresa.

Durante el asalto, los atacantes agredieron a empleados y a personal de seguridad, atándolos con precintos y sustrayendo sus teléfonos celulares, así como una considerable suma de dinero en pesos y dólares.

Como resultado de esta acción delictiva, varios de los implicados han sido condenados, incluyendo a Cristian Gabriel Palavecino, quien actualmente cumple su pena en Ezeiza, junto a su cómplice Delfor Rogelio Sandoval, quienes han admitido pertenecer a una asociación ilícita dedicada a cometer robos.

La situación procesal de otros acusados, entre ellos José Dimas Ruiz, contador de la empresa, aún está por definirse. Ruiz también fue candidato a intendente de Orán.

El segundo caso involucra al exjuez Claudio Parisi, quien fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento por mal desempeño en sus funciones. Se le acusa de haber cobrado dinero a cambio de otorgar beneficios procesales en los casos que tenía a su cargo.

Entre los beneficiarios de este accionar estaría José Dimas Ruiz, en relación a su participación en el robo a Abra del Sol. Debido a diversas excusaciones de magistrados del Poder Judicial de Orán, el Tribunal para este caso ha sido conformado por jueces de Tartagal, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial.