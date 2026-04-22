Jujuy impulsa acciones para la inclusión laboral de personas con discapacidad

La ministra de Desarrollo Humano de Jujuy, Marta Russo Arriola, se reunió con Tsingshan Holding para impulsar acciones de inclusión laboral de personas con discapacidad.

Hoy 02:44

En una reciente reunión, la ministra de Desarrollo Humano de Jujuy, Marta Russo Arriola, se encontró con gerentes de la empresa Tsingshan Holding para discutir la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Durante el encuentro, el gerente de Recursos Humanos de Tsingshan, Eduardo Ferroquio, enfatizó la importancia de colaborar entre el sector público y privado para crear más oportunidades laborales.

La ministra Russo Arriola también mencionó la posibilidad de establecer un acuerdo de cooperación que facilite la articulación de acciones entre el gobierno y la empresa.

Se propuso llevar a cabo un relevamiento de perfiles laborales que permita identificar y promover la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral.

Entre las iniciativas discutidas, se contempló la implementación de prácticas supervisadas como una modalidad de inclusión efectiva para estas personas.

En la reunión participaron otros funcionarios, incluyendo a Belén García Goyena, secretaria de Desarrollo Integral, y Oscar Unzaga, director de Fortalecimiento Económico.

Por parte de Tsingshan, también estuvieron presentes Santiago Bustelo, gerente Senior, y Rodrigo Ipala, un pasante que está comenzando su carrera profesional.