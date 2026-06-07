La historia de un símbolo militar y civil: como pasó el AR-15 del fracaso en Vietnam al poder global

La creación de Eugene Stoner atravesó crisis técnicas, controversias legislativas y transformaciones geopolíticas hasta consolidarse como plataforma clave en la industria armamentística.

Hoy 09:22

En 1967, el Congreso de Estados Unidos abría una investigación sobre el fusil que sus propios soldados utilizaban en Vietnam. El arma se trababa en el barro, fallaba en situaciones críticas y hubo soldados que murieron sin poder disparar. Todo indicaba que el AR-15 —y su versión militar, el M16— quedaría marcado como un error en la historia armamentística norteamericana. Sin embargo, el destino fue otro.

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Casi sesenta años después de aquellas fallas, la misma plataforma equipa a los ejércitos más poderosos de Occidente, integra el arsenal de fuerzas especiales en decenas de países y está presente en los hogares de millones de estadounidenses. Es el eje de una discusión cultural y política que atraviesa generaciones. En su columna para Infobae al Mediodía, el analista internacional Andrei Serbin Pont trazó el recorrido que llevó al AR-15 de ser una promesa fallida a convertirse en el estándar militar y civil más influyente del planeta.

El diseño de Stoner y el bautismo de fuego en Vietnam

“Cuando Eugene Stoner y ArmaLite presentaron el AR-15 a mediados de los cincuenta, rompieron con la lógica de la época: priorizaron ligereza y cadencia de fuego por sobre la potencia bruta”, explicó Serbin Pont.

Valoró que su aparición respondió a una necesidad táctica real: “El M14 era excelente para Europa, pero en Vietnam se volvía un lastre. Los soldados no podían cargar suficiente munición y el peso era insoportable para la selva”.

El salto al M16, relató el analista, no estuvo exento de tragedias: “La transición prometía mucho, pero las primeras unidades se encontraron con una pesadilla técnica. El fusil se encasquillaba, la pólvora era incorrecta y faltaban kits de limpieza. Eso dejó a soldados indefensos en combate y derivó en investigaciones parlamentarias en pleno conflicto”, recordó. “El Congreso terminó determinando que muchos de esos problemas no eran de diseño, sino de decisiones administrativas que modificaron componentes sin pruebas de campo”.

Rifle AR-15

A pesar de los cuestionamientos, subrayó la decisión política: “Estados Unidos no abandonó el fusil. Apostó por perfeccionarlo. Esa resiliencia es el corazón de la historia del AR-15”.

Guerra Fría, la disputa de plataformas y la consolidación global

“El AR-15 compitió con dos gigantes: el AK-47, símbolo de robustez y minimalismo soviético, y el FAL, columna vertebral de la OTAN”, contextualizó Serbin Pont.

Para él, la clave fue la arquitectura modular: “El AR-15 ganó la batalla no por ser el más fuerte, sino por ser el más adaptable. Stoner lo diseñó con la idea de que pudiera evolucionar, incorporar mejoras y variantes de calibre con una flexibilidad inédita”.

El analista remarcó el músculo industrial estadounidense: “Estados Unidos supo aprovechar esa adaptabilidad para producirlo y distribuirlo en masa a sus aliados. Así, la plataforma AR se convirtió en el estándar de facto de Occidente”.

Al mencionar la guerra de Malvinas, enfatizó: “En 1982, argentinos y británicos combatieron en su mayoría con el mismo FAL, una postal insólita de ese ecosistema global de fusiles”.

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El fenómeno civil y el debate sobre el futuro

“La historia del AR-15 no termina en los campos de batalla”, aseguró Serbin Pont. “Después de Vietnam, Colt desarrolló una versión semiautomática para las fuerzas de seguridad y, más tarde, para civiles. El fenómeno explotó tras las guerras de Afganistán e Irak: el AR-15 civil se convirtió en objeto de identificación cultural”.

Aportó cifras precisas: “Según datos publicados por The Washington Post en 2023, hay 20 millones de AR-15 en manos de 16 millones de estadounidenses. Ninguna otra plataforma tiene ese nivel de penetración en la sociedad civil”.

Sobre la dimensión política, afirmó: “El AR-15 divide aguas en Estados Unidos. Para muchos representa el derecho constitucional a portar armas; para otros es el denominador común de las masacres más letales. El debate llegó al Congreso, donde hasta se propuso declararlo ‘rifle nacional’”.

Variantes modernas y la transición hacia el M7

Serbin Pont describió la evolución técnica: “Hoy la plataforma AR-15 se refleja en el M4 del ejército o la HK416 de fuerzas especiales. La HK416, por ejemplo, resolvió los problemas de confiabilidad que tenía el M16 gracias a un nuevo sistema de gas”.

Sobre el futuro, advirtió: “El debate por el reemplazo es ineludible. Las guerras modernas mostraron que el calibre 5.56mm quedó corto frente a blindajes avanzados de Rusia y China. Por eso, Estados Unidos lanzó el programa Next Generation Squad Weapon, que derivó en el M7, un fusil de 6.8mm destinado a perforar esos nuevos chalecos”.

Pero la transición dista de ser sencilla. “El M7 es más pesado, tiene cargadores más chicos y el ecosistema industrial del 5.56mm lleva 60 años instalado. La sustitución será larga y parcial”, pronosticó.

“La vigencia del AR-15 no se explica solo desde lo técnico”, concluyó Serbin Pont. “El arma se convirtió en un objeto cultural, político y hasta identitario. Sus peores días, los de las fallas y los muertos por encasquillamiento, no lo destruyeron: lo forjaron. Por eso, 60 años después, sigue siendo el centro del debate sobre poder, libertad y violencia en el mundo contemporáneo”.