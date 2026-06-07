“¡Vamos, papá!”: el gesto del Dibu Martínez con Santiago Beltrán tras su debut en la Selección Argentina

El arquero del Aston Villa felicitó al joven futbolista de River después de su estreno con la Albiceleste en el triunfo ante Honduras.

Hoy 10:22

Santiago Beltrán vivió una noche inolvidable con la Selección Argentina. El joven arquero de River debutó con la Albiceleste en el triunfo por 2-0 ante Honduras, en el primer amistoso previo al Mundial 2026, y recibió un gesto especial de Emiliano “Dibu” Martínez.

El arquero del Aston Villa, referente del plantel campeón del mundo, se acercó para felicitar a su nuevo compañero mientras hablaba con la prensa. En plena entrevista, Beltrán contaba cómo se dio su convocatoria cuando el Dibu intervino con una frase espontánea: “¡Vamos, papá!”.

El gesto reflejó el buen clima interno del grupo y la bienvenida para un futbolista que atravesó un semestre lleno de emociones. Beltrán aprovechó su oportunidad en el arco de River tras la lesión de Franco Armani, se ganó la titularidad y luego fue convocado por Lionel Scaloni para esta gira previa a la Copa del Mundo.

“Me lo habían comunicado antes de cerrar la temporada, tenía la posibilidad de venir a poder compartir un poco con el grupo, seguir creciendo”, expresó el arquero millonario.

El Dibu Martínez no atajará en los amistosos por la fractura en su mano derecha y apunta a regresar para el debut mundialista, pero igualmente acompaña de cerca a sus compañeros. Para Beltrán, su presencia es una referencia constante.

“Es un ejemplo. Me acompaña, me ayuda. Todos los arqueros me dan tranquilidad. Sobre todo, corregir para seguir creciendo”, destacó el futbolista de River sobre el arquero campeón del mundo.

Beltrán fue uno de los cuatro debutantes de la Selección Argentina en el amistoso ante Honduras. Los otros fueron Tomás Aranda, de Boca; Nicolás Capaldo, de Hamburgo; y Joaquín Freitas, de River.

“La verdad, muy contento, no lo puedo creer”, aseguró el arquero. Y agregó: “Intento vivir el presente, disfrutarlo y seguir creciendo”.

El joven también recordó el camino recorrido en poco tiempo y mencionó que años atrás jugaba en un torneo de intercountry. “Atajaba en el Club Pueyrredón de Pilar. Se dio todo muy rápido. Por eso intento digerirlo de la mejor manera, vivir el presente y seguir mejorando”, contó.

Además, Beltrán se refirió al vínculo con Fernando Escobar, entrenador de arqueros de la Selección. “A Fernando lo conocía de River. Fue con quien hice la prueba para entrar al club. Súper agradecido. Se volvió un amigo. Es un orgullo participar acá y estar con él entrenando día a día”, afirmó.

Con emoción y sorpresa por el presente que atraviesa, el arquero de River disfruta de una experiencia única junto a la Selección Argentina en la previa del Mundial. “Un orgullo, estoy muy contento”, resumió.