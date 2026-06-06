Persiguieron a dos sospechosos, recuperaron un celular robado y secuestraron un cuchillo en Los Flores

Los acusados intentaron escapar al advertir la presencia policial. Durante la persecución, uno de ellos arrojó un teléfono y un arma blanca antes de ser reducido.

Hoy 21:34

Dos hombres fueron aprehendidos luego de una persecución policial que permitió recuperar un teléfono celular robado y secuestrar otros elementos de interés para una investigación por un hecho contra la propiedad.

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El procedimiento se llevó a cabo durante la mañana del viernes, cuando efectivos que realizaban recorridos preventivos advirtieron la circulación de una motocicleta ocupada por dos sujetos que adoptaron una actitud sospechosa al notar la presencia de los uniformados.

Ante esta situación, los policías iniciaron un seguimiento controlado por distintas calles de la ciudad. La persecución concluyó en inmediaciones del barrio Juramento, donde lograron interceptar el rodado.

Según informaron fuentes policiales, durante la huida uno de los ocupantes descendió de la motocicleta e intentó escapar a pie, arrojando en el trayecto un teléfono celular Samsung Galaxy J4 Plus y un cuchillo tipo carnicero. Sin embargo, fue rápidamente alcanzado y reducido junto a su acompañante.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, los efectivos establecieron que una vecina del barrio Los Flores había denunciado recientemente el robo de un teléfono celular de características similares al recuperado.

De acuerdo con la denuncia, dos sujetos ingresaron a su domicilio y sustrajeron el aparato para luego darse a la fuga en motocicletas, por lo que las averiguaciones apuntaron rápidamente a los demorados.

Tras reunir los primeros elementos de prueba, los investigadores determinaron que los sospechosos serían los presuntos autores del ilícito.

Informada de los resultados del operativo, la fiscal de turno ordenó que ambos fueran trasladados y alojados en la Comisaría Comunitaria N° 54 en calidad de aprehendidos.

Además, se dispuso el secuestro del teléfono recuperado, del cuchillo y de otros elementos vinculados a la causa, mientras continúan las actuaciones judiciales para esclarecer completamente el hecho y determinar la participación de los acusados.