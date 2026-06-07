Último adiós al Indio Solari: miles de personas llegan a Avellaneda para el velorio del mítico músico

La despedida comenzará a las 11 en el Microestadio Gatica, ubicado en el Parque Domínico de Avellaneda. Vigilia a puro rock, tatuajes y baile. Cómo es el operativo de seguridad.

Hoy 09:54

Este domingo, miles de fanáticos despedirán a Carlos Alberto “Indio” Solari en el Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda. El velorio comenzará a las 11 de la mañana en el salón Gatica, un auditorio capaz de albergar a 180 personas al mismo tiempo.

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Desde la noche del sábado, cientos de personas se sumaron a participar de la vigilia ricotera sobre la avenida Bartolomé Mitre, a tan solo metros del predio municipal. Sin embargo, se prevé la llegada de más seguidores durante todo el día, ya que no se estableció un límite horario. Incluso, se evaluaría la posibilidad de que pudiera extenderse hasta el lunes e, inclusive, el martes.

A sus 77 años, la muerte del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se comunicó el viernes 5 de junio, alrededor de las 9 de la mañana, luego de que fuera encontrado sin vida en la piscina de su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó. Los resultados de la autopsia revelaron que la causa de muerte fue producto de un accidente cerebrovascular (ACV).

Operativo

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A partir de las 11 de la mañana, las puertas del microestadio del polideportivo Gatica se abrirán para recibir a miles de fanáticos que rendirán homenaje al Indio Solari. Por disposición de la familia del ícono del rock nacional, no se fijó un horario de finalización para que “nadie pierda su oportunidad de decirle adiós”.

Ante la posibilidad de que miles de personas se congreguen en la última morada del músico, las autoridades confirmaron que el acceso se realizará por la esquina de la avenida Mitre y General Otero. Una vez que los asistentes se despidan de la leyenda, volverán a salir nuevamente por Mitre, en dirección a Wilde.

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Más de 1.500 agentes de la fuerza estarán desplegados para garantizar el orden y la seguridad durante la despedida, según las fuentes a las que tuvo acceso Infobae. Al menos 700 efectivos ya se encuentran en la zona desde el sábado al mediodía. También estarán presentes el personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires, la Superintendencia de Cuerpo, el Grupo Motorizado, agentes de tránsito y postas sanitarias.

Finalmente, la familia del artista pidió a los asistentes que el encuentro se desarrolle en un clima de respeto y contención. “Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró”, concluyeron.