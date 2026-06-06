En vivo: Colapinto afronta el GP de Mónaco con la ilusión de volver a sumar en la Fórmula 1

El piloto argentino de Alpine larga 14º en Montecarlo, un circuito donde adelantarse es extremadamente difícil. Buscará aprovechar cualquier oportunidad para acercarse a los puntos.

Hoy 12:13

Franco Colapinto afrontará este domingo una carrera exigente en el Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la octava fecha del campeonato de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine largará desde el 14° puesto en el Circuito de Montecarlo, uno de los trazados más emblemáticos y complejos del calendario.

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El pilarense intentará repetir el buen rendimiento que mostró en Canadá, donde venía de completar una de sus mejores actuaciones en la categoría. Sin embargo, el fin de semana en el Principado no comenzó de la mejor manera para el argentino.

En las dos sesiones de entrenamientos libres del viernes, Colapinto finalizó 15°, por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien terminó 10° y 11°, respectivamente. Además, durante la segunda práctica, el argentino protagonizó un roce contra la pared a la salida de la curva 1, aunque afortunadamente no dañó el A526 de Alpine.

El sábado tampoco logró encontrar el rendimiento esperado. Tras ubicarse 19° en la última práctica libre, Colapinto mejoró en la clasificación y consiguió avanzar hasta la Q2, pero no pudo meterse entre los diez mejores. Finalmente quedó 14°, mientras que Gasly logró acceder a la Q3 y partirá desde el 9° lugar.

La posición de largada complica las chances del argentino de sumar puntos, principalmente por las características del circuito. En Mónaco, adelantar es extremadamente difícil y la clasificación suele tener un peso decisivo en el resultado final.

La pole position quedó en manos de Kimi Antonelli, líder del campeonato, quien marcó una vuelta de 1:12.051 y superó por apenas 43 milésimas a Max Verstappen en un cierre apasionante de la qualy.

Un circuito donde no hay margen para el error

El Circuito de Mónaco, ubicado en las calles de Montecarlo, es uno de los trazados más especiales de la Fórmula 1. Se trata de un circuito urbano angosto, lento y técnico, rodeado de muros muy cercanos a la pista.

Su dificultad radica en que el mínimo error puede terminar en abandono. Por eso, la concentración, la precisión y la estrategia serán fundamentales para Colapinto, que deberá completar una carrera limpia y estar atento a cualquier oportunidad que pueda aparecer.

Entre los sectores más famosos del trazado aparecen la curva Fairmont Hairpin, el túnel, la chicana del puerto y la zona de piscinas, una de las más técnicas del campeonato.

El circuito tiene una longitud de 3.337 kilómetros, el más corto de la temporada. La carrera se disputará a 78 vueltas, con una distancia total de 260,286 kilómetros. Además, cuenta con 19 curvas, sectores muy trabados y prácticamente sin zonas de escape.

El récord de vuelta pertenece a Lewis Hamilton, quien marcó 1:12.909 en 2021.

Con un auto que suele mostrar mejor ritmo en carrera que en clasificación, Colapinto buscará avanzar en un escenario difícil. La estrategia, las eventuales neutralizaciones y la capacidad de mantenerse lejos de los errores pueden ser claves para que el argentino intente acercarse a la zona de puntos en Montecarlo.