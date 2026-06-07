Video: así rastrearon y detuvieron al conductor que se fugó tras el choque fatal de Av. Belgrano

Las imágenes del Departamento Central de Monitoreo muestran el recorrido que realizó el sospechoso tras el siniestro fatal ocurrido sobre avenida Belgrano. La camioneta fue localizada en Fernández y el conductor quedó detenido.

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Las cámaras del Departamento Central de Monitoreo fueron clave para reconstruir la fuga del conductor de una Volkswagen Amarok gris que atropelló y provocó la muerte de una motociclista sobre avenida Belgrano. Un video difundido este sábado muestra el seguimiento realizado por los operadores hasta lograr ubicar el vehículo y permitir la detención del sospechoso.

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Según la investigación, tras el violento siniestro ocurrido en pleno centro de la ciudad, el conductor abandonó la escena y emprendió la fuga a bordo de la camioneta. A través de las cámaras de seguridad, los operadores comenzaron a rastrear sus movimientos por distintos sectores de la Capital, siguiendo el recorrido del rodado por avenidas y calles estratégicas.

La víctima fue identificada como Lourdes Mariana Ibáñez, de 27 años, quien se desplazaba en una motocicleta cuando fue embestida por la camioneta. El impacto le provocó gravísimas lesiones y falleció en el lugar, generando una profunda conmoción entre familiares y vecinos.

Las imágenes muestran cómo la Amarok fue detectada en distintos puntos de la ciudad y posteriormente fuera del ejido capitalino. El seguimiento permitió establecer la dirección tomada por el vehículo hasta la ciudad de Fernández, donde finalmente fue localizado por personal policial.

El procedimiento culminó con la detención de Nahuel Ferreyra, de 24 años, señalado como el conductor de la camioneta. De acuerdo con la investigación, al momento de ser sometido al test de alcoholemia presentaba 1,58 gramos de alcohol por litro de sangre.

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En el caso intervinieron efectivos de las áreas investigativas de la Policía de Santiago del Estero, personal del Departamento Central de Monitoreo y la fiscalía de turno, que continúa reuniendo pruebas para determinar las responsabilidades penales en el hecho.