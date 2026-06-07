Por celos, un policía le mandó una foto del arma reglamentaria a la expareja de su novia

La imagen fue enviada mediante la modalidad de visualización única que ofrece la aplicación, lo que impidió conservar una copia permanente del archivo recibido.

Hoy 07:33

Un agente de la Policía fue aprehendido, por orden del fiscal Hugo Herrera, luego de que un empleado de seguridad de un boliche lo denunció por amenazas a través de mensajes de Whatsapp.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La denuncia fue radicada cerca del mediodía en la Comisaría 13 por Alan Herrera Díaz —de 22 años y domiciliado en el barrio Villa Griselda— quien manifestó haber recibido mensajes intimidatorios desde un número atribuido al efectivo policial.

Según consta en el informe policial, Herrera sostuvo que el agente —identificó como Nemías Aranda, de 25 años residente en el Bº Río Dulce— quien se desempeña como agente de la fuerza provincial le envió una fotografía del arma reglamentaria.

Te recomendamos: “Te voy a cagar a tiros”: detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte a su expareja

De acuerdo con la denuncia, la imagen fue enviada mediante la modalidad de visualización única que ofrece la aplicación, lo que impidió conservar una copia permanente del archivo recibido.

El damnificado —quien trabaja en diferentes boliches— explicó que el uniformado junto a la imagen del arma le envió un escrito amenazante. Sostuvo que el motivo sería por celos ya que su expareja es la nueva novia del uniformado.

Tras tomar conocimiento de los hechos, el fiscal interviniente, Dr. Hugo Herrera, ordenó un allanamiento y dispuso la inmediata detención del acusado para avanzar con la investigación.

Fuentes policiales indicaron que el procedimiento tuvo resultado positivo y que Nemías Aranda fue aprehendido mientras cumplía funciones en la base de la División Asistencia Comunitaria Banda. El efectivo quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones para esclarecer el caso.