Se separó de su esposa y violó a la menor de quien tenían la guarda legal

La investigación se inició luego de dos denuncias a través de la página web del Ministerio Público. se sumó la denuncia penal radicada por las tías maternas de la menor.

Hoy 07:02

Un incalificable sujeto fue detenido en el interior de la provincia de Santiago del Estero acusado del supuesto delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una adolescente de 14 años, de quien el acusado y su esposa tenían la guarda judicial.

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La medida, según se supo, se ejecutó tras una serie de denuncias y luego de que intervinieran los organismos de control correspondientes que dejaron al descubierto el calvario que vivía la menor.

La investigación —que está a cargo de la fiscal Macarena Vildoza— se inició luego de dos denuncias a través de la página web del Ministerio Público y en el proceso intervinieron de inmediato el Registro Único de Adopción y la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

Según se supo de fuentes judiciales, las autoridades de ambos organismos detectaron graves irregularidades y una extrema situación de vulnerabilidad en la víctima durante el seguimiento del caso, lo que aceleró las acciones judiciales.

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A la intervención del RUA y la SUBNAF se sumó la denuncia penal radicada por las tías maternas de la menor, oriundas de la ciudad de La Banda. De acuerdo con la investigación, los abusos por parte del acusado y ahora detenido, habrían comenzado luego de que éste se separara de su esposa, momento en el cual la adolescente quedó a su exclusivo cargo en la vivienda familiar.

El desgarrador relato de la víctima —compartido inicialmente con sus tías y posteriormente con una trabajadora social— sostuvo que era sometida por el acusado quien además ejercía violencia física y verbal ante cualquier tipo de resistencia.

La víctima manifestó que el acusado le retenía el teléfono celular para mantenerla incomunicada y la obligaba de manera desmedida a realizar tareas domésticas bajo amenazas. Explicó que los ataques sexuales se registraban con mayor frecuencia durante los fines de semana.

El calvario de la menor no termina allí ya que además de los ultrajes, la Fiscalía investiga el suministro de sustancias farmacológicas sin prescripción médica, ya que la adolescente manifestó sufrir constantes ataques de pánico y pesadillas recurrentes a causa del sometimiento sistemático.

Ante la gravedad de los hechos, la Justicia de Control y Garantías correspondiente fue informada del caso y tras merituar la investigación ordenó la detención del acusado, así como el registro y allanamiento del inmueble donde convivía con la menor.

Durante la jornada del sábado, personal policial irrumpió en el domicilio señalado y allí logró dar con el acusado y asegurar la escena donde se habrían cometido los delitos. Del operativo también participó personal de la División Criminalística de la Policía de la Provincia.

Los peritos —según revelaron fuentes judiciales y policiales— secuestraron sábanas, prendas de vestir de la víctima y del acusado, y otros elementos de alto interés para la causa, los cuales serán sometidos a análisis de laboratorio en busca de perfiles genéticos.

Entre las próximas medidas procesales previstas por la Fiscalía para los próximos días se encuentra la Cámara Gesell a la menor y pericias psicológicas al imputado quien será indagado.