El clima en Tucumán anuncia un sábado templado con probabilidad de lluvias

El clima en Tucumán para este sábado muestra un inicio templado y la probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.
El clima en Tucumán para este sábado inicia con un cambio notable en las condiciones meteorológicas. Tras una jornada sin precipitaciones, el pronóstico anticipa un regreso a la inestabilidad en la provincia, especialmente con la llegada de la tarde.
De acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional, la mañana comenzó con temperaturas cercanas a los 19°C, una humedad elevada de aproximadamente 75%, y un viento leve proveniente del sector norte. La visibilidad se mantuvo en niveles óptimos durante las primeras horas del día.
A medida que avance la jornada, se prevé un ascenso térmico que podría llevar la temperatura máxima a unos 27°C. En este contexto, se incrementan las probabilidades de precipitaciones aisladas, estimadas en un 40%, especialmente hacia la tarde.
Para la noche, las condiciones climáticas tienden a estabilizarse ligeramente, presentando un cielo parcialmente nublado y una temperatura que rondará los 24°C.