El clima en Tucumán anuncia un sábado templado con probabilidad de lluvias

El clima en Tucumán para este sábado muestra un inicio templado y la probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Hoy 01:18

El clima en Tucumán para este sábado inicia con un cambio notable en las condiciones meteorológicas. Tras una jornada sin precipitaciones, el pronóstico anticipa un regreso a la inestabilidad en la provincia, especialmente con la llegada de la tarde.

De acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional, la mañana comenzó con temperaturas cercanas a los 19°C, una humedad elevada de aproximadamente 75%, y un viento leve proveniente del sector norte. La visibilidad se mantuvo en niveles óptimos durante las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se prevé un ascenso térmico que podría llevar la temperatura máxima a unos 27°C. En este contexto, se incrementan las probabilidades de precipitaciones aisladas, estimadas en un 40%, especialmente hacia la tarde.

Para la noche, las condiciones climáticas tienden a estabilizarse ligeramente, presentando un cielo parcialmente nublado y una temperatura que rondará los 24°C.

domingo, el panorama se muestra más inestable, ya que se prevén lluvias a lo largo de toda la jornada. Las marcas térmicas oscilarán entre los 15°C de mínima y los 25°C de máxima, lo que indica un fin de semana bastante variable en Tucumán.