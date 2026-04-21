The Pitt concluye su segunda temporada con éxito mundial

La serie 'The Pitt' culmina su segunda temporada con cifras de audiencia impresionantes y una calificación sobresaliente a nivel mundial.

Hoy 19:14

‘The Pitt’ se ha consolidado como una de las series más aclamadas y premiadas de los últimos años, logrando en 2025 múltiples reconocimientos como los Primetime Emmy, TCA, Gotham TV, Dorian y Astra TV, lo que ha posicionado a Noah Wyle como uno de los actores más destacados de la televisión actual.

El reciente final de su segunda temporada ha registrado cifras impresionantes, convirtiendo a ‘The Pitt’ en la número 1 en 54 países, con valoraciones extraordinarias que la sitúan como líder en el ámbito de series médicas.

Esta semana, ‘The Pitt’ cerró su segunda temporada con el episodio número 15, titulado –en línea con la tradición de la ficción médica de HBO Max– 9:00 P.M., que presenta una jornada completa en el Pittsburgh Trauma Medical Hospital de Estados Unidos.

El éxito de su último capítulo ha reforzado la posición de ‘The Pitt’ como la serie médica más exitosa en la actualidad, alcanzando una calificación de 98% en Rotten Tomatoes, lo que la acerca a una nota perfecta.

La temporada 2 ha dejado a varios protagonistas en situaciones críticas, cuyas decisiones tendrán graves repercusiones en la próxima temporada 3, que aún no tiene fecha oficial de estreno, aunque se anticipa su llegada a HBO Max a principios de 2027.

El rodaje de la nueva temporada comenzará en junio, asegurando que ‘The Pitt’ continuará siendo un tema de conversación en los futuros premios televisivos.

Las dos primeras temporadas de ‘The Pitt’ están disponibles en Argentina a través de HBO Max, permitiendo que los espectadores disfruten de esta emocionante serie desde cualquier lugar.