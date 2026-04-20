La Banda: Quiso esconder droga en su hija durante un allanamiento y terminó detenida

La maniobra de una mujer embarazada para ocultar cocaína y dinero usando a su hija adolescente quedó al descubierto ante la Policía y complicó aún más su situación judicial.

Hoy 22:14

Un operativo judicial realizado en la mañana de este lunes en una vivienda de calle 12 del barrio Paraíso derivó en la aprehensión de dos personas y el secuestro de drogas, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la causa.

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El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Comunitaria N°47, en el marco de una investigación por robo. Durante el allanamiento, fueron detenidos un hombre de 32 años y su hermana de 30, quien cursa un embarazo de siete meses.

En el lugar, personal de Drogas Peligrosas secuestró 181 envoltorios de cocaína (22,64 gramos) y 44 envoltorios de marihuana (51,78 gramos), además de $64.100 en efectivo y dos garrafas de 10 kilos.

El momento más tenso se registró cuando la mujer intentó ocultar parte de la evidencia entregándosela a su hija adolescente, quien la guardó entre sus prendas. Por disposición de la fiscal interviniente, ambas fueron trasladadas a sede policial, donde la menor exhibió los envoltorios y el dinero.

Finalmente, la Justicia ordenó el secuestro de todos los elementos, la aprehensión de la mujer y la entrega de la adolescente a un familiar, sin imputación, mientras continúan las actuaciones del caso.