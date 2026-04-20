La Banda: Quiso esconder droga en su hija durante un allanamiento y terminó detenida

La maniobra de una mujer embarazada para ocultar cocaína y dinero usando a su hija adolescente quedó al descubierto ante la Policía y complicó aún más su situación judicial.
Un operativo judicial realizado en la mañana de este lunes en una vivienda de calle 12 del barrio Paraíso derivó en la aprehensión de dos personas y el secuestro de drogas, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la causa.
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El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Comunitaria N°47, en el marco de una investigación por robo. Durante el allanamiento, fueron detenidos un hombre de 32 años y su hermana de 30, quien cursa un embarazo de siete meses.
En el lugar, personal de Drogas Peligrosas secuestró 181 envoltorios de cocaína (22,64 gramos) y 44 envoltorios de marihuana (51,78 gramos), además de $64.100 en efectivo y dos garrafas de 10 kilos.
El momento más tenso se registró cuando la mujer intentó ocultar parte de la evidencia entregándosela a su hija adolescente, quien la guardó entre sus prendas. Por disposición de la fiscal interviniente, ambas fueron trasladadas a sede policial, donde la menor exhibió los envoltorios y el dinero.
Finalmente, la Justicia ordenó el secuestro de todos los elementos, la aprehensión de la mujer y la entrega de la adolescente a un familiar, sin imputación, mientras continúan las actuaciones del caso.