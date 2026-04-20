Difunden el cronograma de pago de los Planes de Emergencia provinciales de abril

Será desde este miércoles 22 en las sucursales de Capital y Banda del Banco Santiago del Estero, mientras que en el interior se abonará sin cronograma.

Hoy 11:28

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informa que este miércoles 22 se iniciará el pago correspondiente al mes de abril 2026 a todos los beneficiarios de Planes de Emergencia de la Provincia.

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Para los beneficiarios con domicilio en Capital y Banda, que no poseen tarjeta, se estableció el siguiente cronograma de pago presencial: Miércoles 22, las personas con DNI finalizados en 0, 1, 2 o 3; el jueves 23, quienes tienen documentos terminados en 4, 5 o 6, y el viernes 24, aquellos que tienen el 7, 8 o 9 como último dígito.

Se recuerda a los beneficiarios que deben concurrir el día correspondiente a la terminación de su DNI a la sucursal del Banco Santiago del Estero más cercana a su domicilio, en horario de atención al público.

En las sucursales del interior de la provincia el pago se hará sin cronograma a partir del miércoles 22 de abril.