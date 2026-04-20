Viviendas sociales: Niccolai explicó la situación de las familias que denunciaron al excomisionado de Los Pirpintos

Durante una charla con Radio Panorama dio a conocer detalles del caso. Indicó que desde el ministerio de Desarrollo se encuentran trabajando para resolver la situación de las familias afectadas.

Hoy 12:28

Luego de que el excomisionado municipal de Los Pirpintos Mario Vicente Vizgarra fuese denunciado por presuntamente haber hecho desaparecer fondos superiores a los 100 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales que nunca se edificaron, el ministro de Desarrollo Social de Santiago del Estero, Ángel Niccolai, explicó durante un diálogo con Radio Panorama algunas aristas de la situación: “Estamos trabajando el tema, avanzando en primero tratar de resolver la situación de las familias afectadas. En Los Pirpintos hemos generado un acta compromiso donde el anterior y actual comisionado acordaron resolver de manera progresiva la situación de las familias”.

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Niccolai aclaró que los particulares tienen derecho a acudir a la Justicia, pero que hasta el momento el Ministerio no recibió requerimientos judiciales para informar sobre las acciones en curso. “Nos estamos ocupando de casos donde comisionados o intendentes cumplen sus mandatos y quedan con deudas de viviendas que no se finalizan o en algunos casos no iniciadas”, señaló.

El ministro agregó que en otras oportunidades el Ministerio ha realizado denuncias, pero en este caso fueron los damnificados quienes iniciaron la acción judicial. “Nosotros estamos trabajando para darle soluciones a las familias”, enfatizó.

Niccolai también se refirió a la problemática en general: “Hubo casos de intendentes que terminan sus mandatos sin terminar o sin iniciar [las viviendas], lo resolvemos y de encontrar una solución se denuncia en la Justicia, como hemos hecho además con ONG y Cooperativas cuando hay un incumplimiento de los compromisos asumidos tras recibir el dinero del Estado para un fin específico”.