Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 ABR 2026 | 22º
X
Locales

El jardín N° 3 “Pimpollito” recibió al programa “Jugando también me cuido”

A través del juego, se promovieron hábitos saludables, autoestima y vínculos de cuidado en la primera infancia.

Hoy 13:59

El día viernes, la Dirección de Prevención en Adicciones de la Municipalidad de La Banda, realizó una jornada de prevención en el Jardín de Infantes Municipal N° 3 “Pimpollito”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Esta propuesta forma parte del programa “Jugando también me cuido”, dónde participaron los alumnos de las salitas de 4 y 5 años del turno tarde de la institución educativa de nivel inicial situada en el barrio Dorrego.

Dicho taller tiene como objetivo fortalecer los factores de protección en la primera infancia mediante el juego, promoviendo el desarrollo emocional, la autoestima, la comunicación y los hábitos saludables.

Además, se busca estimular las habilidades sociales, fomentar conductas saludables, el cuidado del cuerpo y fortalecer el vínculo de los niños con los adultos referentes como red de cuidado.

TEMAS Municipalidad de La Banda

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El Gobierno provincial garantiza mayor autonomía sobre el salario de los empleados públicos
  2. 2. Voraz incendio destruyó por completo una vivienda en el paraje Vacasnioj
  3. 3. Central Córdoba necesita reaccionar ante Platense para cortar la crisis en el Torneo Apertura
  4. 4. Difunden el cronograma de pago de los Planes de Emergencia provinciales de abril
  5. 5. El tiempo para este lunes 20 de abril en Santiago del Estero: tras el fuerte temporal, se espera un lunes inestable con lluvias y descenso de temperatura
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT