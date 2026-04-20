El jardín N° 3 “Pimpollito” recibió al programa “Jugando también me cuido”

A través del juego, se promovieron hábitos saludables, autoestima y vínculos de cuidado en la primera infancia.

Hoy 13:59

El día viernes, la Dirección de Prevención en Adicciones de la Municipalidad de La Banda, realizó una jornada de prevención en el Jardín de Infantes Municipal N° 3 “Pimpollito”.

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Esta propuesta forma parte del programa “Jugando también me cuido”, dónde participaron los alumnos de las salitas de 4 y 5 años del turno tarde de la institución educativa de nivel inicial situada en el barrio Dorrego.

Dicho taller tiene como objetivo fortalecer los factores de protección en la primera infancia mediante el juego, promoviendo el desarrollo emocional, la autoestima, la comunicación y los hábitos saludables.

Además, se busca estimular las habilidades sociales, fomentar conductas saludables, el cuidado del cuerpo y fortalecer el vínculo de los niños con los adultos referentes como red de cuidado.