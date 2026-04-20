Naturaleza y confort: Monte Alto se posiciona como una nueva opción para vivir en Santiago del Estero

El proyecto, desarrollado y construido por la empresa Conorvial, presenta una propuesta que integra servicios, seguridad y espacios comunes. Inmobiliaria Tagliavini comercializa con distintas opciones de pago.

Hoy 11:00

Monte Alto es un emprendimiento fundado sobre un único concepto, la pasión por la naturaleza, por lo que combina infraestructura y servicios pensados para brindar comodidad y calidad de vida.

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El proyecto cuenta con una completa infraestructura, que incluye área deportiva y amplios espacios comunes, diseñados para acompañar el día a día en un entorno natural.

Dispone de red eléctrica domiciliaria y alumbrado público subterráneos, red de agua potable presurizada con perforaciones propias y red eléctrica de media tensión con centros de transformación. Además, incorpora tendido subterráneo para TV, datos y señales débiles, garantizando conectividad sin impacto visual.

En materia de seguridad, el predio cuenta con circuito de vigilancia, cámaras, sensores y control de accesos, brindando mayor tranquilidad a los propietarios.

Los terrenos presentan dimensiones amplias, que van desde 2.743 hasta 3.351 metros cuadrados, ofreciendo espacio y privacidad para el desarrollo de viviendas.

En cuanto a sus amenities, Monte Alto dispone de:

* Salón de Usos Múltiples (SUM)

* Gimnasio completamente equipado, con baños, duchas y Kids Club

* Dos canchas de tenis de polvo de ladrillo con iluminación nocturna

* Cancha de fútbol

* Zona de práctica de golf (Putting Green)

* Sector de juegos para niños

El desarrollo se destaca además por su parquizado y forestación con especies autóctonas, como algarrobos, quebrachos, itines, talas, mistoles y chañares. “Es un terreno en el cual invertimos hace años, y, hace cinco, dimos forma a la idea de desarrollar un barrio con mucha vegetación y árboles autóctonos. Este es uno de los lugares más lindos de Santiago del Estero”, asegura Pablo López Casanegra, empresario que está al frente del proyecto.

Monte Alto propone una experiencia que combina naturaleza, seguridad y comodidades modernas, pensada para quienes buscan desarrollar su hogar en un entorno amplio, privado y conectado con el paisaje.



Inmobiliaria Tagliavini es la encargada de comercializar los terrenos de Monte Alto, con una financiación accesible para los interesados. “Tenemos varias opciones de pago, entre ellas la del pago de contado con un 5 por ciento de descuento”, precisa Daniel Tagliavini, quien agregó que Monte Alto fue dividido en tres zonas, con valores que arrancan en los 25,50 dólares el metro cuadrado.



Los interesados, además, pueden entregar el 30 por ciento y financiar el resto en 24 cuotas, aunque, esta semana, hay una promoción especial con una entrega del 15 por ciento. “Si, además, quien desea construir en los primeros 12 meses de comprar el terreno, tiene un beneficio especial: la cuota 1 de 24 pasa al tercer mes. Es una ventaja para darle respiro al que quiere comprar y construir en el momento”, sentenció Tagliavini.