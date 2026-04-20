El tiempo para este lunes 20 de abril en Santiago del Estero: tras el fuerte temporal, se espera un lunes inestable con lluvias y descenso de temperatura

Luego de la intensa tormenta que golpeó durante la madrugada a Santiago del Estero, la provincia continuará este lunes bajo condiciones de inestabilidad, con lluvias y tormentas previstas durante gran parte del día, además de un marcado descenso de temperatura.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo al pronóstico, para este lunes se espera una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 21, en una jornada donde las tormentas persistirán durante la madrugada y la mañana, extendiéndose incluso hasta horas de la tarde.

Recién hacia la noche se prevé una mejora paulatina de las condiciones meteorológicas, con un cielo mayormente nublado y menor probabilidad de precipitaciones.

El temporal de las últimas horas dejó abundante caída de agua en distintos sectores, por lo que se recomienda circular con precaución, especialmente en calles anegadas o zonas donde aún pueda haber acumulación de agua.

Cómo seguirá el tiempo en Santiago

Para este martes, el pronóstico extendido anticipa una jornada más estable, aunque con abundante nubosidad. Se espera una máxima de 20 grados y una mínima de 15, con cielo nublado durante todo el día.

De esta manera, Santiago del Estero iniciará la semana con tiempo fresco, húmedo y con mejoras graduales tras el fuerte temporal que se hizo sentir en la madrugada.