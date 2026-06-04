Milei defendió una IA sin regulaciones y propuso crear empresas operadas por inteligencia artificial

El Presidente publicó una columna en Financial Times en la que respaldó un nuevo marco legal para los agentes de IA.

Hoy 16:29

El presidente Javier Milei publicó una columna de opinión en el diario británico Financial Times en la que defendió un esquema de libertad regulatoria para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y promovió el proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso para modificar la legislación societaria argentina.

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El artículo, firmado junto al ministro Federico Sturzenegger, establece una comparación histórica entre la creación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y el actual avance de la inteligencia artificial. Según los autores, así como la responsabilidad limitada permitió el desarrollo económico de la era moderna, hoy sería necesario un marco similar para impulsar el crecimiento de los agentes de IA.

La propuesta oficial se apoya en tres ejes principales. El primero consiste en mantener la inteligencia artificial libre de regulaciones previas, con el argumento de evitar restricciones que limiten su desarrollo. El segundo plantea la creación de una nueva figura jurídica denominada “corporación no humana”, integrada y administrada por agentes de IA o robots, con personalidad jurídica propia y responsabilidad limitada. El tercero apunta a ofrecer un esquema tributario competitivo y flexible para atraer inversiones.

Además, el proyecto reconoce legalmente a las llamadas organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), estructuras digitales gobernadas mediante código en redes blockchain, a las que también se les otorgaría personería jurídica y responsabilidad limitada.

La iniciativa se complementa con el denominado “Súper RIGI”, impulsado por el Ejecutivo para fomentar inversiones en infraestructura tecnológica, centros de datos y desarrollos vinculados a la inteligencia artificial. Desde el Gobierno sostienen que estas medidas podrían convertir al país en un centro de operaciones para empresas y agentes autónomos que produzcan servicios para el mercado global.

En su columna, Milei aseguró que Argentina ha mejorado su posición económica gracias a la reducción de la inflación, el superávit fiscal y las políticas de desregulación. En ese sentido, expresó su aspiración de que Buenos Aires se transforme para la inteligencia artificial en lo que Ámsterdam fue para el comercio global durante el siglo XVII.

La propuesta también despertó cuestionamientos. Algunos sectores de la oposición pusieron el foco en los vínculos del empresario tecnológico Peter Thiel con funcionarios argentinos. Thiel, reconocido inversor en proyectos vinculados a estructuras DAO, visitó Buenos Aires este año y mantuvo reuniones tanto con Milei como con Sturzenegger.

Mientras tanto, el debate sobre la regulación de la inteligencia artificial continúa abierto a nivel mundial. En contraste con la postura argentina, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó recientemente una orden ejecutiva que promueve mecanismos de revisión voluntaria de modelos avanzados de IA antes de su lanzamiento público, con especial atención a riesgos vinculados a la ciberseguridad y la seguridad nacional.