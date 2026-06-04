El principal acusado en el caso de Agostina Vega permanece internado bajo estricta vigilancia en el penal de Bouwer

Claudio Barrelier continúa alojado en el hospital modular de la cárcel cordobesa, donde recibe atención psiquiátrica y es monitoreado de manera permanente.

Hoy 16:24

Mientras avanza la investigación por el femicidio de Agostina, el principal acusado, Claudio Barrelier, continúa detenido en el hospital modular del penal de Bouwer, en la provincia de Córdoba, donde permanece bajo cuidados especiales y vigilancia constante.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El imputado se encuentra alojado en un sector diferenciado del establecimiento penitenciario, con seguimiento psiquiátrico y monitoreo permanente mediante cámaras de seguridad.

Fuentes del Servicio Penitenciario Cordobés indicaron que, desde su ingreso, Barrelier habría atravesado diversos episodios de crisis, situación que obligó en varias ocasiones a adoptar medidas de contención física. Hasta el momento, no se precisó si esos cuadros responden a trastornos psiquiátricos, síntomas de abstinencia u otras causas.

El sistema de vigilancia implementado tiene como principal objetivo prevenir cualquier intento de autolesión, agresiones a terceros o eventuales ataques por parte de otros internos, debido a la gravedad y repercusión pública del caso.

En paralelo, está previsto que durante la próxima semana se realicen los peritajes psiquiátricos oficiales a cargo de especialistas del Poder Judicial. Los estudios buscarán determinar si el acusado comprende la criminalidad de los hechos que se le atribuyen y si se encontraba en condiciones de entender sus actos al momento del crimen.

Los resultados de estas evaluaciones podrían convertirse en una pieza clave dentro de la causa, ya que permitirán establecer el estado de salud mental del imputado y su eventual responsabilidad penal en el proceso judicial que se lleva adelante por el femicidio de la adolescente de 14 años.