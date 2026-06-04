Detuvieron a una mujer acusada de robar maquillajes valuados en $300 mil de una farmacia en Monte Quemado

La sospechosa habría aprovechado una distracción de una empleada para sustraer diez pinturas labiales. Fue identificada a través de las cámaras de seguridad y permanecerá detenida mientras avanza la investigación.

Hoy 16:12

Una mujer fue detenida en la ciudad de Monte Quemado, departamento Copo, acusada de sustraer mercadería de una farmacia local por un valor cercano a los 300.000 pesos.

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De acuerdo con la investigación, la sospechosa ingresó al comercio haciéndose pasar por una clienta y realizó consultas sobre distintos productos. Mientras una empleada verificaba precios y disponibilidad de los artículos solicitados, la mujer habría aprovechado la situación para apoderarse de diez pinturas labiales.

Según la denuncia radicada por la propietaria del local, cada uno de los cosméticos tendría un valor aproximado de 30.000 pesos, por lo que el perjuicio económico ascendería a unos 300 mil pesos.

El faltante fue descubierto horas después, cuando la dueña de la farmacia realizó un control del stock y revisó las cámaras de seguridad. Las imágenes registradas habrían permitido identificar a la presunta autora del hecho, lo que motivó la intervención policial y su posterior aprehensión.

Tras la detención, el fiscal Santiago Bridoux solicitó una audiencia para legalizar el procedimiento y requerir la conversión de la medida.

Finalmente, el juez de Control y Garantías Facundo Sayago hizo lugar al planteo fiscal y dispuso la detención de la acusada por el término de 15 días, plazo durante el cual continuarán las tareas investigativas para esclarecer completamente el episodio.