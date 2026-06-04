El Senado aprobó el pliego de María Michelli pese al intento del Gobierno de retirarlo

El Senado de la Nación aprobó el pliego de María Michelli para ocupar un cargo en la Justicia, en el marco de una votación que también incluyó otros 73 nombramientos judiciales.

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La decisión llamó la atención debido a que semanas atrás el presidente Javier Milei había impulsado el retiro de la candidatura de la magistrada, en una medida que generó debate político e institucional.

Pese a esa intención del Poder Ejecutivo, la Cámara alta avanzó con el tratamiento del expediente y finalmente otorgó el acuerdo necesario para que Michelli acceda al cargo para el que había sido propuesta.

La aprobación se produjo durante una sesión en la que el Senado analizó un amplio paquete de pliegos judiciales pendientes, muchos de ellos vinculados a vacantes en distintos tribunales del país.

Con el aval de la Cámara alta, la jueza quedó en condiciones de ser designada formalmente, a pesar de las diferencias que habían surgido entre el Gobierno nacional y sectores del Senado respecto de su continuidad dentro del listado de postulantes.

La votación formó parte de una extensa jornada parlamentaria en la que los legisladores dieron tratamiento a decenas de nombramientos para cubrir cargos en el Poder Judicial, una cuestión que venía acumulando demoras desde hace varios meses.