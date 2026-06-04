Video: un delincuente ingresó a una vivienda del B° Los Inmigrantes y quedó registrado por las cámaras de seguridad

El delincuente forzó el portón de una casa, revisó un automóvil y escapó al ser descubierto por la propietaria. Vecinos aseguran que se trata del tercer hecho de inseguridad ocurrido en el barrio y reclaman con urgencia una mayor presencia policial.

Hoy 01:56

Una vecina del barrio Los Inmigrantes vivió momentos de tensión durante la noche del martes cuando un delincuente ingresó a su vivienda tras violentar el portón del garaje. El sospechoso fue descubierto gracias al sistema de cámaras de seguridad instalado en el inmueble y logró escapar antes de ser atrapado.

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Según relató la damnificada, todo ocurrió cerca de las 22:30, cuando recibió una notificación de movimiento en las cámaras de vigilancia ubicadas en el patio de la vivienda. Al revisar las imágenes observó a un hombre dentro de la propiedad.

El episodio volvió a encender la preocupación entre los habitantes del sector. De acuerdo con vecinos consultados, se trata del tercer hecho de inseguridad registrado en el barrio, situación que mantiene en alerta a las familias de la zona.

Los residentes señalaron que viven con temor ante la reiteración de los delitos y reclamaron a las autoridades una mayor presencia policial, en específico a la Comisaría Comunitaria N°8 por jurisdicción, más recorridos preventivos y controles durante la noche, con el objetivo de evitar nuevos robos.

"Lo vi por las cámaras y empecé a gritar desde mi pieza", contó la víctima. Al advertir que había sido descubierto, el intruso intentó huir saltando una tapia. En la maniobra cayó al suelo, pero logró reincorporarse y escapar.

Mientras tanto, familiares de la víctima solicitaron ayuda a los vecinos. Uno de ellos alcanzó a observar al sospechoso cuando abandonaba el lugar en una bicicleta. De acuerdo con el testimonio, el hombre dejó abandonada una bolsa que contenía carne, huevos y otros alimentos.

La propietaria indicó además que el delincuente ingresó a un automóvil estacionado dentro del inmueble y revolvió el interior del vehículo. Afortunadamente, no logró sustraer ninguna pertenencia, pese a que en el rodado había tarjetas y otros objetos personales.

Sin embargo, el sospechoso sí causó importantes daños materiales, ya que forzó y dobló el portón del garaje para ingresar a la propiedad.

Las imágenes captadas por las cámaras muestran a un hombre encapuchado, con gorra, vestimenta azul oscura y pantalón deportivo, características que podrían resultar clave para su identificación.

La damnificada radicó la correspondiente denuncia en la comisaria octava. La investigación continúa con el objetivo de identificar y localizar al responsable del hecho.