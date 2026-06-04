Condenan a un hombre a 6 años y medio de prisión por dos ataques sexuales en La Banda

El imputado fue hallado responsable de hechos cometidos contra dos mujeres, una de ellas menor de edad, en causas unificadas mediante juicio abreviado.

Hoy 09:26

Un individuo fue condenado a 6 años y medio de prisión de cumplimiento efectivo tras ser hallado responsable de dos ataques sexuales en perjuicio de dos mujeres en la ciudad de La Banda, en el marco de dos legajos de investigación acumulados.

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Durante la audiencia, la fiscal Cecilia Gómez Castañeda y la defensa, representada por Juan Roberto Parra, analizaron la conducta del imputado, identificado como C.E.R., quien llegó a la instancia judicial acusado por hechos cometidos contra dos víctimas, una de las cuales tenía 17 años al momento del hecho.

Las figuras penales acordadas fueron “abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa”, en perjuicio de la víctima mayor, y “abuso sexual con acceso carnal”, en perjuicio de la menor, ambos delitos atribuidos en concurso real.

Según se expuso, el imputado prestó conformidad con la calificación legal propuesta por el Ministerio Público Fiscal y aceptó la pena acordada entre las partes, condiciones necesarias para la aplicación del procedimiento de juicio abreviado.

El acuerdo fue fundamentado durante la audiencia, requisito indispensable para su validación, indicaron fuentes vinculadas a la causa.

Finalmente, el juez de Control y Garantías, Gino Niccolai, homologó el convenio entre la Fiscalía y la defensa, y dictó la condena a 6,6 años de prisión efectiva.