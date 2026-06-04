Violento choque en Av. Belgrano: un conductor perdió el control, impactó a otro vehículo y quedó incrustado en un poste

El accidente ocurrió durante la madrugada de este jueves entre Castelli y Rodríguez. El conductor de un Renault Clio sufrió heridas y fue trasladado al Hospital Regional, mientras que la joven que conducía el otro vehículo involucrado resultó ilesa.

Hoy 03:10

Un fuerte accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este jueves sobre avenida Belgrano, entre las calles Castelli y Rodríguez, y dejó como saldo un hombre herido que debió ser trasladado al Hospital Regional.

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Según fuentes policiales y testigos que se encontraban en el lugar, el hecho ocurrió alrededor de la 1:30, cuando el conductor de un Renault Clio gris habría sufrido una descompensación mientras circulaba por la avenida.

El vehículo comenzó a desplazarse en zigzag, perdiendo el control de su trayectoria. En esas circunstancias, impactó contra un Nissan March que era conducido por una joven y posteriormente terminó su marcha al chocar contra un poste.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del Clio, un hombre mayor de edad que no pudo ser identificado en el lugar, sufrió lesiones y fue asistido por personal de emergencias antes de ser trasladado al Hospital Regional para recibir atención médica.

Por su parte, la conductora del otro automóvil involucrado no sufrió heridas, aunque el vehículo presentó daños materiales.

En el lugar trabajó personal policial de la Comisaría Sexta, que realizó las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro. También intervino una unidad plancha, encargada de retirar los vehículos y despejar la avenida para normalizar la circulación.