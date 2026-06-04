El intendente Nediani oficializó la conformación del Consejo Municipal de Cultura

Cabe destacar, que quienes forman parte de este organismo representan diferentes ramas artísticas como la música, la danza, las artesanías, las letras, la pintura, entre otras.

Hoy 17:29

El intendente Ing. Roger E. Nediani recibió a los integrantes del Consejo Municipal de Cultura, institución que fue creada recientemente a través de una Ordenanza municipal sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de La Banda.

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En la oportunidad, el intendente Ing. Roger E. Nediani junto al viceintendente Gabriel Santillán; la secretaria de Gobierno, Victoria Torres; y la Dra. Mariana Morales se reunieron con uno de los promotores del proyecto, Miguel Coria y demás integrantes del Consejo Municipal de Cultura que se constituirá como un mecanismo de participación ciudadana, cuyo objetivo principal es acompañar, evaluar y hacer seguimiento a las estrategias culturales, los planes y proyectos de desarrollo cultural que se plantean desde el municipio además de tener el trabajo de proponer iniciativas que fomenten el desarrollo artístico en la ciudad de La Banda.

Cabe destacar, que quienes forman parte de este organismo representan diferentes ramas artísticas como la música, la danza, las artesanías, las letras, la pintura, entre otras. Es así que la norma sancionada pone de relieve que la cultura entendida bio-politicamente como el conjunto de manifestaciones simbólicas, expresivas y espirituales que definen e identifican a un pueblo se vincula de modo ontológico con la noción de "cultivo", englobando todo aquello que el tejido social produce, valora, asimila y transmite intergeneracionalmente como reflejo de la riqueza y diversidad de la identidad colectiva bandeña.

En este sentido, se indicó que los Consejos de Cultura se configuran técnicamente como instancias de participación ciudadana, deliberación y concertación estructurada entre el Estado Municipal y los estamentos de la sociedad civil, orientados de manera específica al diseño, planificación, monitoreo y fortalecimiento de las políticas públicas sectoriales, el fomento de la producción artística, la gestión del patrimonio tangible e intangible y el respeto a la diversidad.

En la oportunidad, el intendente Nediani, señaló: “No queríamos dejar de destacar que la conformación de este órgano colegiado dotará al Departamento Ejecutivo Municipal de una estructura de asesoramiento técnico y consultivo de carácter permanente o temporal, dinamizando los canales de interlocución con los artistas y demás agentes sectoriales para la programación, optimización y difusión de la agenda de eventos de la ciudad”.