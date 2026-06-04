B° Aeropuerto: delincuentes se llevaron bienes valuados en más de $16 millones

Termas. Había un maletín con casi dos millones en efectivo. Delincuentes arrasaron una vivienda. Su propietaria había dejado el lugar por un problema de salud.

Hoy 09:02

La Policía y la Justicia investigan un millonario robo denunciado por una vecina del barrio Aeropuerto, quien descubrió que delincuentes ingresaron a su vivienda tras violentar una abertura y se apoderaron de una importante cantidad de bienes, mercadería y dinero en efectivo.

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La denuncia fue radicada por Nanci Castillo, de 44 años, domiciliada en el mencionado complejo habitacional.

Según consta en la presentación realizada ante personal de la Comisaría Comunitaria N° 40, la mujer manifestó que desde hace varios días se encontraba residiendo en otro domicilio debido a problemas de salud.

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La damnificada señaló que el pasado 3 de junio, alrededor de las 15, recibió un llamado telefónico de su pareja, Francisco Salvatierra, quien le informó que personas desconocidas habían violentado una ventana ubicada en la parte posterior de la vivienda.

Al llegar al inmueble constató el faltante de una importante cantidad de elementos, entre ellos una bifera doble Essen, una olla Essen, numerosos productos de belleza de las líneas Mary Kay y Natura —entre perfumes, cremas y artículos de higiene— además de una caja con indumentaria deportiva.

La mujer estimó inicialmente que las pérdidas superaban los 15 millones de pesos.

Sin embargo, horas más tarde amplió la denuncia al descubrirse un nuevo faltante de considerable valor económico.

De acuerdo con la ampliación presentada ante la misma dependencia policial, la hija de la denunciante, de 20 años, le consultó por un maletín plateado que había dejado guardado sobre un ropero.

Al revisar el lugar, la propietaria encontró el maletín vacío.

Posteriormente, la joven informó que en su interior había una suma aproximada de 1.500.000 pesos en efectivo.

Con este nuevo dato, el perjuicio económico ascendería a más de 16 millones de pesos, convirtiendo el hecho en uno de los robos de mayor magnitud denunciados en los últimos días en la ciudad.

La causa quedó en manos del fiscal Dr. Emanuel Sabater, quien dispuso la intervención del Departamento Robo y Hurto para avanzar con las tareas investigativas y tratar de identificar a los responsables del ilícito.

Por el momento no hay detenidos y la investigación continúa.