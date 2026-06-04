Murió Chunchuna Villafañe a los 92 años: el emotivo adiós de su hija Juana Molina

La actriz, modelo y arquitecta dejó una profunda huella en la cultura argentina. Su hija confirmó la noticia con un conmovedor mensaje en redes sociales, donde expresó el dolor por su partida.

Hoy 17:17

El mundo del espectáculo argentino está de luto tras la muerte de Chunchuna Villafañe, una de las figuras más reconocidas de la cultura nacional. La actriz, modelo y arquitecta falleció a los 92 años, según confirmó su hija, Juana Molina, mediante una publicación en sus redes sociales.

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Con palabras cargadas de emoción, la artista expresó el dolor que le provocó la partida de su madre y recordó los momentos compartidos a lo largo de los años. "Era algo que esperaba y temía", escribió Molina al anunciar el fallecimiento ocurrido durante la madrugada.

En el mismo mensaje, la cantante relató el impacto que sintió al regresar a la casa de su madre y encontrarse con su ausencia. También contó que decidió suspender un show que tenía programado para las próximas horas, ya que consideró que necesitaba atravesar este momento acompañada por su hija y sus seres queridos.

Nacida el 9 de abril de 1935 en Buenos Aires, Chunchuna Villafañe construyó una extensa trayectoria artística que la llevó a destacarse en distintos ámbitos. Comenzó como modelo publicitaria y rápidamente se convirtió en una de las imágenes más reconocidas de las décadas de 1960 y 1970.

Más tarde desarrolló una sólida carrera como actriz tanto en cine como en teatro y televisión. Uno de sus trabajos más recordados fue su participación en "La historia oficial", la película dirigida por Luis Puenzo que obtuvo el premio Óscar a Mejor Película Extranjera en 1986. Su actuación le valió importantes reconocimientos y consolidó su prestigio dentro de la industria cinematográfica.

Su carrera también incluyó destacadas participaciones teatrales, entre ellas las obras Cartas de amor y Acaloradas, además de una filmografía que sumó títulos como Nunca estuve en Viena, Vidas privadas y Extraño.

En televisión mostró otra de sus facetas al conducir "Estilo Chunchuna", un programa dedicado a la arquitectura, la decoración y el diseño, disciplinas que también formaron parte de su vida profesional.

Durante los últimos años, su estado de salud se había deteriorado. De hecho, en una de sus recientes participaciones en el programa de Mirtha Legrand, Juana Molina había revelado que su madre atravesaba un momento delicado.

La muerte de Chunchuna Villafañe deja una profunda huella en el arte argentino. Dueña de una elegancia inconfundible y una trayectoria que atravesó generaciones, será recordada por su talento, su versatilidad y su aporte a la cultura nacional.