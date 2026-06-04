Femicidio de Eliana Ávila: confirman la prisión perpetua para José Luis Ramos por asesinar a su exnovia en Frías

El ex monaguillo ultimó a Eliana de 19 puñaladas en 2012. Había sido condenado a 21 años por homicidio simple pero la CSJ determinó que el fallo debía revisarse y dictarse de nuevo con perspectiva de género.

Hoy 07:34

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Santiago del Estero fijó la pena de prisión perpetua para José Luis Ramos por el homicidio de su expareja, Eliana Ávila, ocurrido en 2012 en la ciudad de Frías, departamento Choya.

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Ramos ya había sido condenado previamente a 21 años de prisión por homicidio simple, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó revisar la sentencia con perspectiva de género. En ese marco, el máximo tribunal provincial dictó un nuevo fallo que agrava la calificación y la pena.

La resolución fue notificada recientemente al condenado, quien se encuentra alojado en el Penal de Varones.

El hecho ocurrió el 23 de marzo de 2012, en una vivienda del barrio 50 Viviendas de la ciudad de Frías. Según la investigación judicial, Ramos atacó a la víctima con un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de hoja, provocándole 19 heridas punzocortantes en distintas partes del cuerpo, además de golpes.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, tras el ataque, el acusado limpió la escena, se cambió de ropa y se dirigió al domicilio de su padre, donde relató lo sucedido. Posteriormente, con asesoramiento legal, se presentó en una dependencia policial.

Eliana Ávila

El 8 de octubre de 2013, un tribunal lo condenó a 21 años de prisión bajo la figura de homicidio simple, ya que en ese momento no estaba incorporada la figura de femicidio en el Código Penal. La Fiscalía y la querella apelaron la decisión al considerar que correspondían los agravantes de ensañamiento y alevosía.

Un tribunal de alzada modificó la sentencia y dictó la prisión perpetua, resolución que fue confirmada en esa instancia. Sin embargo, la defensa interpuso un recurso de casación y el STJ retrotrajo la condena a la calificación original de homicidio simple.

Ante esa decisión, la Fiscalía recurrió a la Corte Suprema, que revocó lo actuado en casación y ordenó dictar un nuevo fallo considerando los agravantes y el contexto de violencia de género.

En 2024, antes del pronunciamiento del máximo tribunal nacional, el juez de Ejecución Penal, Rubén Seiller, había otorgado a Ramos el beneficio de la libertad condicional, en función del tiempo cumplido bajo la condena de 21 años. Tras el fallo de la Corte, el beneficio fue revocado y el condenado volvió a quedar detenido.

Los padres de Eliana durante la instrucción. Foto: archivo.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Suprema, el STJ revisó el caso y confirmó la sentencia del tribunal de alzada, estableciendo la pena de prisión perpetua. La resolución lleva la firma de los vocales Ana Rosa Rodríguez, Eduardo Federico López Alzogaray y Eduardo José Ramón Llugdar.

Con este fallo, la condena queda firme y el imputado no cuenta con nuevas instancias de apelación. Ramos lleva detenido cerca de 14 años y deberá cumplir el tiempo establecido por la legislación vigente para solicitar eventuales beneficios.

Durante el proceso, la Fiscalía sostuvo que el hecho se produjo en el domicilio del acusado, ubicado en pasaje Guillermo Pieroni. Según la acusación, la víctima había llegado al lugar en horas de la noche y fue atacada dentro de la vivienda.

El informe fiscal indicó que el agresor inició el ataque con un arma blanca y que la víctima intentó defenderse, pero fue reducida. Posteriormente, se produjo la secuencia de lesiones que derivaron en su fallecimiento.