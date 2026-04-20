Central Córdoba necesita reaccionar ante Platense para cortar la crisis en el Torneo Apertura

El Ferroviario recibe esta tarde al Calamar en el “Madre de Ciudades” con el objetivo de volver al triunfo.

Hoy 02:28

Central Córdoba afrontará este lunes un partido determinante cuando reciba a Platense desde las 17.15 en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El equipo santiagueño necesita ganar para cortar su mal momento y sostener una mínima ilusión de clasificación.

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El presente del Ferroviario es preocupante. Los dirigidos por Lucas Pusineri arrastran tres derrotas consecutivas: 5-0 ante Estudiantes, 3-1 frente a Newell’s y 1-0 contra Vélez en Liniers. Esa racha lo dejó en el anteúltimo puesto de la Zona A con 12 puntos, muy lejos de los puestos de playoffs.

Con apenas tres fechas por disputarse, Central Córdoba quedó a siete unidades de la zona de clasificación, por lo que necesita una remontada casi milagrosa para meterse entre los ocho mejores. Por eso, el duelo ante Platense aparece como una final anticipada.

Además de los malos resultados, el conjunto santiagueño necesita recuperar confianza y mostrar una mejor imagen ante su gente, luego de semanas complicadas en las que recibió nueve goles en sus últimas tres presentaciones.

Enfrente estará un Platense que también llega urgido. El Calamar se ubica undécimo con 16 puntos y acumula cinco partidos sin victorias en el certamen local, aunque todavía conserva chances matemáticas de clasificar.

El equipo bonaerense viene de vivir una semana histórica en la Copa Libertadores. Tras caer en el debut ante Corinthians, logró una resonante victoria 2-1 frente a Peñarol en Montevideo, resultado que lo acomodó en el Grupo E.

Para Central Córdoba será una nueva oportunidad de reaccionar y reencontrarse con el triunfo en casa. El margen de error ya no existe y solo una victoria le permitirá seguir con vida en el campeonato.

Datos del partido